La economía empezó bien el año y habría cerrado con un 4% en el primer trimestre, dice el economista socio de Macroconsult, Elmer Cuba. En entrevista con Correo señala que la regularización del pago del Impuesto a la Renta generado en 2024 debería ser el gran soporte del fisco, de lo contrario, debe echar mano a ciertos controles de gasto para evitar que el déficit fiscal supere al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Cómo cerró la economía en el primer trimestre?

Ha cerrado muy bien. Perú viene con una fuerte inercia desde la segunda parte del 2024, saliendo de la recesión del 2023, provocada por El Niño, básicamente, y por la alta inflación. En 2024, la inflación se controla y el consumo privado se reactiva, la inversión privada también. Con toda esta inercia hemos comenzado este año creciendo alrededor de 4% en el primer trimestre, sobre todo marzo que ha sido un mes bueno, seguramente estará encima de 5%.

¿Pese al esfuerzo del MEF, se le escapa de las manos el déficit fiscal?

La gran expectativa es la regularización del Impuesto a la Renta (IR) que se da desde abril y ahora en mayo. Debería comenzar a converger y si no sucede como se espera se tendría que echar mano a ciertos controles de gasto. Perú tiene una elevada evasión de IR y del IGV, la Sunat tendría que estar usando metodologías modernas para buscar a los evasores.

¿Principalmente entre los informales?

Son básicamente empresas formales, entre pequeñas y medianas empresas, que pagan IGV e IR, pero sub reportan sus ventas, aquí está el grueso de la evasión. Está por encima del 40% la evasión de IGV y de IR, el equivalente entre 1 y 1.5% del PBI, unos $6,000 millones, con esto se puede cerrar el déficit fiscal y también comenzar a gastar mejor en Educación, Salud e Infraestructura. Tenemos un espacio para ganar, si no lo hace este Gobierno, lo hará el siguiente.

¿Ganar ese espacio depende solo de la Sunat?

Sí, claro, no se gana espacio con cambios de tasas, se gana, manteniendo las tasas actuales de IGV y del IR, identificando a los núcleos evasores y cobrando lo que corresponde porque producen valor agregado, tienen utilidades. Esto es para la parte no minera. Para la parte minera hay dos mundos: el de la pequeña minería informal, artesanal que ha existido siempre, que tiene una legislación muy dura; con estándares muy estrictos que no pueden cumplir. Pero hay que distinguirla del sector ilegal, terrorista, lo que se ve en Pataz, que derrumba torres eléctricas, asesina , que se debe combatir con la fuerza. Pero, para el grueso de la producción artesanal y pequeña se tiene que recalibrar su norma para que la cumplan. Debe ser una norma bien pensada, razonable a sus estados financieros, a su capacidad tecnológica, a su capacidad de recursos humanos. Hoy día reprimir a secas es un fracaso, no se puede porque son centenares de miles de familias que viven de ello, no es tan fácil que cambien de actividad. No cambiará nada sino se cambian las normas, incluyendo el Reinfo (Registro Integral de la Minería Informal), que es un fracaso. Las normas peruanas mineras han gestado la informalidad, no nos hemos adaptado a sus estándares. También se debe recalibrar la legislación laboral, considerando que la informalidad es hoy 70%, una solución, al igual como se busca con la minería, no es cerrar empresas porque habría miles de desempleados. Recalibradas las normas pueden ayudar a la tributación, se pagaría más impuestos estando en actividad, no estando paralizada.

El ministro Salardi anunció cambios en la Sunat, qué debería mejorar?

Hay espacio. Primero luchar contra la evasión de IR e IGV, que es grosera y hoy día es mucho más fácil porque se tiene a la mano la boleta electrónica, la factura electrónica, tiene el big data, se tiene inteligencia artificial, se puede cruzar rápidamente la información y buscar a los verdaderos evasores del Perú. Esto es sencillo hoy día, que no lo hagan es realmente insólito. Sobre el shock regulatorio, fue un anuncio muy general, no se ha permitido ver realmente los cambios centrales, de 400 medidas, 200 todavía no existen ni hay normas legales. Las principales normas que no salieron son del tema laboral, que tiene que ver con la formalización y con la tercerización (norma que restringe la tercerización laboral), que dio Castillo, fue un retroceso del MEF y un mal triunfo del Ministerio de Trabajo, es una intromisión severa en las decisiones empresariales.

¿Qué tendría que mejorar Sunat para recaudar entre las empresas formales que sacan la vuelta al Estado?

Las empresas grandes, las llamadas PRICOS (principales contribuyentes) sí pagan lo que corresponde, tienen a la Sunat soplándoles las orejas. Pero las medianas y pequeñas formales, a nivel nacional, que tienen parte de su producción en negro, son las grandes evasoras, aquí está la verdadera lucha contra la evasión. Pasa que es muy trabajoso para la Sunat y se concentra en las grandes. Sunat tiene que cruzar información del consumo de insumos, de electricidad, de agua, así como el número de trabajadores, con lo que produce, deben de cuadrar, cruzando, a la vez, información con empresas similares; entonces se verá si están mintiendo en sus ventas. También se observar los signos de riquezas del dueño o de los accionistas.

¿Pero no lo hace la Sunat?

Efectivamente, no lo hace. Se concentra en lo más fácil, o debe estar quizá con mucho trabajo y requiere más capital humano y más personal, pensando bien.

¿Se evalúa subir el sueldo a la presidenta Boluarte?

El puesto de Presidente de la República no es un puesto laboral cualquiera, no se mide por productividad, es algo más simbólico. El presidente del Perú representa la nación, necesita un ingreso razonablemente importante para no estar con problemas económicos, al margen de quien sea presidente. Sí, es correcto que gane un sueldo parecido o un poco debajo del promedio que se paga en América Latina porque el PBI (Producto Bruto Interno) per cápita peruano es más o menos 80% del promedio de la región. Entonces, que se le pague el 80% del promedio de los presidentes. Con esto el tema está resuelto, y se revisa cada 10 años, sería más razonable, más justo, pero tiene que ser necesariamente encima del de los ministros. La demagogia ha sido más bien que gane 15,000 soles, lo que hizo Alan García hace 20 años.

Pero, ¿cree que es prudente hacerlo en un momento tan crítico, con un respaldo mínimo de la población?

El momento ha sido el peor, quizá, en medio de la desgracia de la matanza (Pataz), es la peor semana para haber anunciado algo así. Quizás más decoroso sea que se suba el sueldo del presidente en el próximo gobierno.

Pataz en un polvorín, el Ejecutivo y el Congreso avalan normas que favorecen a la minería ilegal.

Hace dos o tres años, en una entrevista dije que Pataz va terminar con el Ejército y un fuerte allí. El combate de la minería ilegal significa más inteligencia financiera y captar a otras partes de la cadena, las plantas, que numéricamente son más pequeñas y más fácil de controlar la entrada y la salida. Tiene que haber un lector allí de entrada y salida para que paguen el IR que corresponde, ver quién lleva el producto y no aceptarlo a quién que no justifique tener una concesión con un contrato vigente con el Estado, o con un privado. Se tiene que controlar río arriba, no abajo, en la parte industrial, en la parte financiera, no es agarrarse a bala limpia en el socavón.

¿No cree que se está politizando mucho el tema?

Ojalá se politice porque solo la política lo puede resolver. En una democracia la gente vota por alguien que resuelva los problemas y si no lo hace se votas por otro. La gente vota por quien resuelva los problemas y el problema central hoy día es la delincuencia, la inseguridad y el tema minero.

¿El Gobierno escucha al privado?

Lo escucha poco, lo escucha por donde creo más le conviene. Lo escucha cuando se queja. La élite peruana, tiene que pasar a modo de colaboración y el sector tiene mucho que colaborar para sacar una norma que sea potente para el sector minero.

Para Elmer Cuba, si el Reinfo se elimina, no pasa nada porque como es un subconjunto de toda la regulación mal hecha.

“Se ha puesto estándares superiores que, en verdad, solo un grupo muy pequeño de mineros pequeños y mineros artesanales pueden cumplir”, manifestó.