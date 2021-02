La pandemia causa grandes estragos en las micro, pequeña y medianas empresas (mipymes), haciendo perder miles de empleos, señala Ana María Choquehuanca, presidenta de la Asociación PYME Perú. En diálogo con Correo señaló que hay problemas enraizados en la administración pública, por lo que recomienda dar transparencia a las compras estatales. Dijo que su gremio trabaja con el sector privado para habilitar una plataforma, desde donde las mipymes puedan ofrecer sus productos a la gran empresa.

¿Cómo llegan las mipymes al 2021?

Están en una situación muy crítica. Antes de la pandemia, la situación no era muy buena, pero tampoco era tan mala porque solas trataban de conseguir sus herramientas, como es el caso de la búsqueda de mercados; tanto en los núcleos ejecutores (entidades estatales) o en el sector privado. Sin embargo, ahora sentimos que hay una involución tremenda y el tránsito de la informalidad a la formalidad tiene un gran revés; los formales se han vuelto informales.

¿Se puede estimar cuánta mipymes se volvieron informales?

Se entendía que el 73% de las mypes eran informales y ahora sería el 80%, lo que no es deseable para el Estado por el peso que tienen en la generación de empleo. Ahora hay más empleos informales. Las microempresas redujeron en 11% su personal, hasta setiembre (2020) y, a la fecha, se debe haber duplicado. En las pequeñas y medianas empresas (pymes) cayó el empleo en 38%. En estos dos grupos de empresas se tienen que apuntar los esfuerzos porque son grandes generadoras de empleo; sobre todo las del sector de manufactura, que tienen una cadena de valor muy fuerte.

Pero, ¿conversan con el Ejecutivo?

No vamos a negar que el ministro (de la Producción) José Luis Chicoma es accesible; estamos viendo los núcleos ejecutores (entidades estatales que compran), que sólo tenían un presidente para atender ocho programas; ahora hay varios. El Ministerio de Economía instaló una mesa técnica para reactivar las pymes, pero solo hubo una reunión. La ministra (María Antonieta) Alva, antes de irse, instaló otra; se tuvo dos reuniones. Esto se tiene que tratar con más seriedad porque cuando se instala una mesa debe ser precisa para dar soluciones inmediatas. El Estado tiene que acoger las propuestas.

Ahora, ¿se está avanzando?

Desde que entró el ministro Chicoma, estamos en constante diálogo con Produce. Pedimos que haya previsión, cuando se hace una licitación, por ejemplo, para comprar productos de metalmecánica a una empresa de Villa El Salvador, no debe demorarse en tomar las compras porque el microempresario no tiene espacio para almacenar y se ve obligado a alquilar un local cerca del lugar donde hará la entrega, encareciendo sus costos. Otro problema son los expedientes técnicos, que los observan o piden requisitos que no están al alcance de los microempresarios. O cuando califican a un solo proveedor a pesar de que hay cinco en el Perú. Hay casos de falta de transparencia.

¿Se trabaja para transparentar las compras?

Produce está tratando de solucionar problemas enraizados desde hace muchos años, para que las mipymes de todo el país, no solo de Lima, accedan a las convocatorias. Como gremio hemos pedido que los CITES, ubicados en las regiones, puedan ayudar con los expedientes técnicos. Se ha acogido la propuesta, la evalúan para que los expedientes técnicos sean accesibles para las mypes.

¿Solo apuntan al Estado?

También trabajamos el encadenamiento de las mipymes con la gran empresa, la que compra a empresas pequeñas homologadas, las que tienen una planilla. Trabajamos la homologación con Produce, para que los microempresarios tengan una certificación y puedan vender a los privados, en mesas que instalen en todos los centros comerciales; pero hay una traba que es la misma plataforma y estamos haciendo el esfuerzo para utilizarla nuestros asociados y todas las mipymes del país.

¿Es todo un reto tener planillas?

Hay empresas que tienen RUS, pero no tienen planilla, puede que el 99.5% de mipymes estén registradas en la SUNAT y son formales. Hay un bajo porcentaje que tiene RUC para planillas; hay otro porcentaje importante que tiene RUC, pero no tiene planilla. Del total de empresas que son formales y tienen RUC, el 70% es informal en el tema laboral; otro porcentaje no tiene RUC ni planillas, es de subsistencia, del día a día, las que están en la calle, como por ejemplo las bodegas. Hay otro porcentaje, para el que no vamos a trabajar, que no tienen RUC ni planilla, pero mueve grandes cantidades de dinero, son informales ilegales. Queremos que las pymes, a pesar de la crisis, puedan reponer sus maquinarias. Hay que preparase para la pospandemia.

Ana María Choquehuanca

Presidenta de la Asociación PYME Perú. Maestría en Administración de Valores por Spenta University México S.C.

