El cambio de autoridades paraliza procesos que se inician en las entidades públicas, señala Ana María Choquehuanca, ex ministra de Estado y actual presidenta de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa (Asociación PYME Perú). En diálogo con Correo señaló que la reactivación de las mypes está sujeta, principalmente, a la voluntad política de quienes manejan los destinos del país, considerando que estas unidades productivas son grandes generadoras de empleos.

¿Cómo impacta el cambio de ministros entre las micro, pequeñas y medianas empresas?

Genera una mayor incertidumbre y, lamentablemente, no podemos trabajar algunos proyectos o programas con el sector público. No sabemos si un ministro, viceministro u otros funcionarios se mantendrán en sus cargos, pues, gestiones que se avanzan quedan truncas, lo que nos obliga a empezar desde cero con las nuevas autoridades, a quienes hay que explicarles todo nuevamente. Es una triste realidad. En este momento, no tenemos una ruta segura para reactivar a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme)

¿Están pesimistas?

Hoy no sabemos si todas las políticas públicas se aplicarán según el ministro de turno, pero si él no conoce el sector y no tiene experiencia en la gestión pública es poco lo que podemos esperar, hay que volver a empezar. Estamos en una situación de alta irresponsabilidad política, hay un debilitamiento de la institucionalidad que no permite avanzar. Sino no hay reactivación económica no hay crecimiento económico ni productividad, entonces, ¿De dónde sale un salario mínimo?

¿Hace un llamado al Presidente?

Los trabajadores necesitan empleo, se necesita acelerar la rueda económica. Creo que ni el presidente (Pedro Castillo) ni algún ministro entiende cómo funciona esta rueda económica. Los cambios de funcionarios retrasan todos los proyectos. Si se revisa El Peruano de los últimos días se nota que las resoluciones que se publican no tienen relación con el desarrollo del país, sino con los cambios de funcionarios, como secretarios generales y jefes de gabinetes. Se ha creado una gran agencia nacional de empleo en el país, impulsada por Perú Libre. Nosotros no hacemos política partidaria, pero observamos que no se trabaja para tener herramientas que permita avanzar a las mipymes.

¿Qué es lo que demandan más a las entidades públicas?

Nuestra mayor demanda es aplicar la meritocracia. Si entra un nuevo ministro debe evaluar a los funcionarios para saber quienes están en sus puestos según su especialización, porque esto permite que quien va a una entidad pública debe ser atendido por el profesional competente, que tenga experiencia en gestión pública.

Es decir, ¿zapatero a tus zapatos?

Exactamente porque cuando se habla con quien no conoce el tema que nos lleva a una entidad pública, limita nuestras gestiones. No se trata de pagar favores políticos cuando se entra al sector público, se trata de tener a las personas adecuadas, se tiene que pensar más en la población; ocurre en varios sectores. Esta situación nos traba la reactivación, sobre todo de las mipymes, sentimos que nos abandonan porque miles de personas salen a trabajar, pero con esta situación no se puede avanzar.

¿Aumenta el cierre de las mipymes?

Tenemos un 40% de empresas quebradas, unas cierran, pero abren en otro rubro, pero muchas también salen del mercado; hay muchas microempresas que han cambiado para el rubro de restaurantes o ventas por internet.

¿Muchas trabas?

Se puede tener un entorno adecuado para avanzar, pero si se tiene problemas con las autoridades, si que es una gran limitante. Por las elecciones regionales y municipales de este año, las actuales autoridades locales paralizarán la entrega de licencias, permisos. Como no hay reelección, cada una aplica su ley. Las licencias deberían tener un mayor plazo de vigencia.