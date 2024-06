Si una persona escuchó desde su niñez que no hay dinero en casa para comprar tal o cual cosa se le graba en la memoria que la escasez es normal en su vida, pero si se propone cambiar esta “programación” podrá conseguirlo y ser exitoso, señala Janneth Parra, Gerente Comercial de INANDES Grupo Financiero. En entrevista con Correo dijo que si una persona pobre se mentaliza en conseguirlo, tendrá resultados positivos.

¿Que es la energía del dinero?

La energía del dinero depende mucho de las creencias que se tiene frente al dinero, depende mucho del entorno en el que uno se ha desenvuelto desde la niñez y de las personas con las que se relaciona. Si uno empieza a escuchar que no hay dinero en la casa se empieza aceptar que no hay dinero para comprar tal o cual cosa. Todas las veces que uno se dice que no hay dinero y se escucha en las familias que no lo hay se queda grabada en la memoria, se queda programada. Entonces, cuando se tiene la oportunidad de atraer al dinero, mentalmente uno se pone un límite. Las personas que son más exitosas y quieren más dinero siempre han venido de tener muy poquito dinero, pero trabajan y entienden, cambian su programación, entonces cambian la relación que tenían con el dinero, allí está la energía del dinero.

¿Un ejemplo de una persona connotada relacionada con la energía del dinero?

El mejor coach y entrenador de desarrollo personal se llama Tony Robbins que carencía de dinero, vivía en un apartamento de 40 metros y solo se dedicaba a comer, tenía un alto nivel de depresión. Pero, llegó un día en el que se dijo cómo es posible “que no tengo ni para comer y lo poco que como es comida no adecuada y tengo como unos 100 kilos”. Llegó el momento en que se dijo esto se acaba porque se dio cuenta que estaba mal con la energía del dinero y empezó a trabajar y a trabajar; trabajaba y daba muchas técnicas y muchas frases de empoderamiento que le ayudaron a ir cambiando su programación, entonces se empezó a recuperar y tener dinero, mucho dinero, pero lo compartía y fue creciendo; hoy es un multimillonario que ayuda a muchas personas a nivel mundial para que no les falte comida. Es decir, si se viene de una familia humilde se puede dinero, depende de lo que uno se proponga.

¿Cómo se aplica a la gente que es pobre, que está en pobreza extrema?

Tenemos que educarlos. Si hoy no tenemos el nivel económico que nos gustaría tener empecemos a preguntarnos ¿Por qué? ¿Qué se escuchaba en la niñez? Bueno, si se escuchaba que no había dinero, entonces tengo creencias de escasez y tengo que trabajar sí o sí para avanzar. No hay que echarle la culpa a factores externos, tenemos que ser responsables de nuestras vidas y decir, “Si hoy estoy así es porque es mi responsabilidad, es porque yo lo he creado, entonces no quiero estar más así”. Entonces hay que empezar a trabajar la mente y cambiarla, empezar a leer libros que realmente hablan de desarrollo personal y del dinero de personas que han logrado tenerlo, de emprendimientos que han sido exitosos. La energía del dinero se da cuando la persona está preparada para atraer el dinero, para trabajar y conseguirlo, pero la gente pobre no porque no lo ven (el dinero), siempre está diciendo que le falta, que el Estado no les da oportunidades, que tienen que darle un bono u otras ayudas.