En una entrevista exclusiva con Magaly Medina, Darinka Ramírez reveló detalles de la denuncia que le interpuso a Jefferson Farfán, además, reveló que aunque el exfutbolista y ella no eran pareja, mantenían intimidad.

Ante las autoridades, la joven confirmó que la ‘Foquita’ dormía en el departamento donde vive con su hija hasta diciembre del 2024.

“ Teníamos la relación sí de padres, pero a la vez me visitaba en las noches y teníamos intimidad ”, manifestó Darinka Ramírez.

Darinka Ramírez revelará detalles de su denuncia contra Farfán en Magaly TV: Él se levantó agresivo

Darinka Ramírez decidió contar su verdad en el programa de Magaly Medina y revelar detalles de la denuncia que le interpuso a Jefferson Farfán.

La madre de la última hija del exfutbolista relató el incidente que ocurrió en el departamento.

“Comenzó a jugar de manos con su primo, yo ahí le reclamo que tenga respeto al área de la bebé y eso fue suficiente para que él se levante agresivamente a decirme ‘lárgate’ para reclamarme por el departamento, diciendo ‘tú no estás acostumbrada a vivir así’”, expresó en una conversación con Magaly Medina.

En otro momento, Darinka recordó cuando su hija se cayó de la cama y cuando le avisó a Farfán no se preocupó ni quiso ver a la pequeña.

“Mi hija se cayó de la cama, su nariz y su boca estuvieron súper hinchadas. Yo me desesperé y mi audio fue llorando, él me contestó, era la una de la mañana, y me mandó a una farmacia de 24 horas”, manifestó.