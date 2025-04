El último domingo 13 de abril, Mario Vargas Llosa partió a la eternidad. El fallecimiento del reconocido escritor trae al presente uno de sus entrevistas recientes a nivel internacional, en la que reveló cómo le gustaría ser recordado luego de partir de este mundo.

En ese entonces, el Nobel de Literatura negó temerle a la muerte, incluso indicó que la vida eterna sería algo “espantoso” para los seres humanos.

Aunque Vargas Llosa manifestó que si él pudiera elegir cómo ser recordado, sería por su faceta de escritor.

“(¿Le preocupa la posteridad, la inmortalidad, le preocupa cómo va a ser recordado?) No me preocupa tanto. He hecho muchas cosas en la vida...Hombre, si pudiera elegir, me gustaría ser recordado fundamentalmente como escritor, aunque uno no sabe en qué forma va a ser recordado., si es que va a ser recordado. Tampoco es una preocupación central. No trabajo yo para la muerte, trabajo para la vida”, expresó Mario Vargas Llosa a la BBC News.

“Me gustaría que la muerte me hallara escribiendo, como un accidente... Haber vivido la vida hasta el final y sobre todo no haberme muerto en vida, que es el espectáculo que me parece más triste para un ser humano”, agregó.

Mario Vargas Llosa será homenajeado en la FIL Lima 2025, confirmó el presidente de la Cámara Peruana del Libro

Luego del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, la Cámara Peruana del Libro informó que en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL 2025) será dedicada como un homenaje póstumo al Nobel de Literatura.

El presidente de la Cámara Peruana del Libro, Ricardo Muguerza, dio esta noticia en una entrevista con Radio Nacional.

“Lo más pronto nos reuniremos para planificar el homenaje póstumo más importante y trascendente que la FIL de Lima haya realizado antes. Desde ya, sepan que esta versión será dedicada como homenaje a Mario Vargas Llosa, uno de los autores más importantes de la literatura hispana”, manifestó.

Muguerza indicó que se presentarán nuevas ediciones de varias de las obras clave del reconocido escritor peruano.

“Solo faltan meses. Esta será una ocasión para que libros como ‘Ciudad y los perros’, ‘Conversaciones en La Catedral’ y ‘La guerra del fin del mundo’ vuelvan a decorar las vitrinas de los stands. Que no quede duda de ello”, sostuvo.