Con profunda emoción, el promotor cultural Willy Mateo Cisneros lamentó la muerte del escritor Mario Vargas Llosa, a quien consideró “el autor más prestigioso del país” y una figura central en la historia de la Feria del Libro Zona Huancayo (FELIZH), que él mismo fundó.

"Lloro a mares, me será difícil encontrar consuelo“, expresó Cisneros. “Era la persona y escritor al que más he admirado, y al que más he leído: prácticamente todas sus obras. Un hombre sencillo, franco, sin poses forzadas ni demagógicas”.

Vargas Llosa fue el primer invitado en quien pensó para dar inicio a la FELIZH, y no solo aceptó participar, sino que, según Cisneros, ofreció un respaldo invaluable. “Nos ayudó incluso con contactos de otros escritores que luego participaron en la feria. Durante la pandemia, accedió a conectarse desde su casa para hablar sobre José María Arguedas y Edgardo Rivera Martínez. Su intervención quedó grabada y estará disponible para quienes quieran volver a escucharla”, relató.

Coincidentemente, este mes se han lanzado dos libros sobre el Nobel: “Palabras en el mundo”, de Alonso Cueto Caballero, y una biografía política escrita por Pedro Cateriano. Ambas obras serán presentadas en la edición de junio de la FELIZH 2025, que estará dedicada a rendir tributo a Vargas Llosa.

Cisneros anunció una programación especial que incluirá mesas de análisis sobre la obra del autor, la proyección de tres de sus novelas adaptadas al cine, y dos montajes teatrales a cargo de los grupos La Karpa del Monge y En Blanco: La señorita de Tacna y ¿Quién mató a Palomino Molero?.

Como muestra de respeto y luto, la feria colocará listones negros en diversos puntos del recinto. “La FELIZH ha sido, desde su origen, la feria más vargasllosana del país. En todas sus ediciones hemos hablado de él. Esta vez, su presencia será aún más sentida”, afirmó Cisneros.