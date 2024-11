El gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Antonio Castillo Garay, considera clave que se apruebe la ley que convierta a la zona de influencia al megapuerto de Chancay como Zona Económica Especial (ZEE).

En ese sentido, sostiene en esta entrevista que el Impuesto a la Renta (IR) debe ser un incentivo para la inversión pues de lo contrario serán otros países los que se beneficiarán de la obra de Cosco Shipping.

Hay un proyecto de ley (PL) sobre una Zona Económica Especial (ZEE) de Chancay impulsado por los privados, pero no avanza en el Congreso.

Se tiene un PL sobre ZEE privadas porque en el Perú hay nueve ZEE públicas que no funcionan. Cuatro (Tacna, Ilo, Matarani y Paita) operan, pero captan muy poca inversión privada, unos $70 millones; mientras las cinco restantes se quedaron en el papel, entre ellas las de Puno, Loreto, Cajamarca. No tienen despegue porque no ha habido inversión del Estado, mucho menos inversión extranjera.

Pero ustedes impulsan una zona en Chancay para que la administren los privados...

Hay un PL que desarrolló el congresista (Eduardo) Salhuana hace dos años. Hemos visitado varias ZEE a nivel de América Latina que compiten con el Perú. Por eso se insiste con él para que el privado invierta en esta ZEE, que venga inversión especializada. Se necesitan agentes especializados que traigan empresas mundiales.Las primeras inversiones avanzarían en Chancay pero también recaerían en Ancón y Callao para crear una especie de hub, un centro logístico al que se tendría que transformar en industrial.

Pero, demora mucho aprobar la ZEE porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no acepta las exoneraciones tributarias...

Hay una discrepancia que se ha presentado después de varios meses, en el sentido de que la mayoría de las ZEE se inician con cero de IR para atraer inversión extranjera, pero luego van aumentando progresivamente hasta alcanzar el 15%. Inclusive, hay algunos países que mantienen en 0% el pago del IR, como Uruguay, Centroamérica, también de países de la OCDE como en París, en Francia, y Alemania. Las zonas económicas que tiene México también tienen 0% de impuesto y le denominan zonas de bienestar.

¿No lo quiere entender el MEF?

El tema que existe es que Chile tiene sus zonas económicas en Iquique, Arica y Parinacota, en las que no cobra IR, tienen cero impuesto. De otro lado, Ecuador acaba de sacar este año una ley de zona económica con cero por ciento de impuesto, pero a los cinco años aplicará los primeros porcentajes de IR. Entonces, el Perú tendrá en sus fronteras norte y sur zonas económicas que competirán con su ZEE, que sí pagaría el 15% del IR. Lo que va a pasar es que muchas industrias se irán a las zonas económicas de Chile y Ecuador para aprovechar el puerto de Chancay porque se servirán del cabotaje (las mercancías se transportarían vía marítima desde estos países hasta el megapuerto ubicado en el norte chico de Lima).

¿Tanto así?

Claro, en Chile y Ecuador se producirá con ventajas tributarias y luego exportarán con las ventajas que ofrecerá el puerto de Chancay para llegar al Asia. Ambos países tendrían una producción más competitiva que la del Perú. Por eso, en la SNI estamos planteando que una ZEE no puede partir pagando un impuesto de 15%, eso no funciona para el comercio mundial.

Lo que se produzca en la ZEE de Chancay no sería competitivo por el costo que implica pagar IR versus lo que se produce en los países vecinos.

Así es, no tiene sentido. Las ventajas que ofrece el puerto Chancay se las ganarán otros países. En ese sentido, nos afectará la competencia, es la realidad y nosotros no podemos quedarnos de lado. Al final, lo que el MEF nos exonere o dejemos de pagar se recupera mediante los salarios que vendrán con los empleos formales que se generarán porque pagarán impuestos; los proveedores que se moverán para dar servicios para desarrollar la zona franca y habrá un dinamismo tal que la economía empezará a pisar fuerte en los alrededores del puerto de Chancay. Es decir, todo estos movimientos implicarán beneficios para la gente y para la recaudación fiscal, que será mucho mayor al que se espera alcanzar con la aplicación del IR para los pocos inversionistas que se animarían a venir al Perú.

¿Tal parece que el ministro de Economía, José Arista, está desesperado por hacer caja, considerando que los gastos del Gobierno ya generaron un déficit fiscal de 4.1% hasta el momento?

Pero en Chancay no existe aún la ZEE, no hay nada. No estamos pidiendo que se exonere del Impuesto a la Renta de algo que existe. Hay resistencia por exonerar el IR por unas inversiones que no existen, que no se hacen, pero sí se exonera (reducción de 18 a 8%) del Impuesto General a la Ventas (IGV) a las peluquerías y centros de belleza y otras actividades que no son prioritarias. Es muy paradójico.

¿Considera que se apuesta por medidas populistas que le redituarán aplausos al Gobierno?

La verdad no sé cuántas peluquerías formales hay en el país, pero no entiendo qué modelo de desarrollo se quiere aplicar en un país que necesita de miles de empleos formales, aquellos que tienen protección social (seguro de salud y pensión para una jubilación).

¿Qué le diría al ministro de Economía, José Arista?

Que reflexione. Que no solamente necesitamos un puerto para el cabotaje, sino necesitamos tener un puerto que tenga industria, que en sus alrededores se desarrollen clústers, que se consolide como un centro no solo de transbordo de carga sino que sea de desarrollo como lo es Singapur, como lo es Hong Kong, como lo es Uruguay. Que se convierta en un polo de desarrollo industrial, teniendo la ventaja de un puerto que nos hará llegar con 10 días menos de viaje. Un puerto como los de China, con todas sus zonas económicas, que una vez establecidas, las empresas se benefician con una deducción que les reduce la carga fiscal.

En cuando a Chancay, ¿la SNI está recibiendo consultas de inversionistas interesados en desarrollar algún proyecto en el norte chico?

Sí, tenemos varios inversionistas de China que se están instalando en Perú porque quieren desarrollar proyectos de inversión en el sector industrial. Tenemos del rubro de automovilismo, de piezas y autopartes. Hemos recibido también consultas de la industria siderúrgica y química. En estos días del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) también hemos hablado con inversionistas de Vietnam, Malasia, Indonesia. Por lo menos, esa ha sido la agenda que hemos atendido.

Este Foro APEC le está demostrando al Gobierno que hay inversionistas quieren venir al país, pero si las condiciones no son competitivas, como en Chile y Ecuador, ¿preferirán a esos países?

Claro. Otra ventaja de los países que tienen ZEE con cero impuestos es que ya tienen construida la infraestructura respectiva, en Chancay es pura arena, no más. El inversionista tiene que venir y empezar desde cero porque deberá instalar agua, luz, alcantarillado. Será muy difícil si no le damos algún tipo de beneficio. Los gastos de las instalaciones de los servicios básicos, así como de la construcción de pistas, correrán a cargo de la inversión del privado.

Entonces, ¿se quiere aplicar Impuesto a la Renta a las piedras, a la arena?

Se insiste en poner Impuesto a la Renta por algo que no existe porque todavía no hay nada. La ZEE, tal como se instalaría, aún no tiene nada, se tiene que desarrollar primero y luego el fisco hará lo suyo, nadie se niega a pagar cuando las empresas ya empiecen a tener ganancias.

