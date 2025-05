La industria de comunicación móvil se orienta hoy a la tecnología 5G, pero en Perú aún se mantiene la red 2G, que resta capacidad de operación a las empresas y les genera sobrecostos, según Nino Boggio, gerente central de Legal, Regulatorio y Relaciones Institucionales de Entel Perú. En entrevista con Correo indicó también que la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica fue mal diseñada y hoy es un “elefante blanco” que le genera costo al Estado.

¿Hay planes que facilitan la inclusión digital de los mayores de 55 años?

En Chile, Entel tiene una iniciativa de inclusión digital de personas de 55 a 70 años: el “Fondo 55”. Entrega equipos 4G a sus clientes vulnerables y reemplaza a los 2G, en línea con el programa del apagado de la tecnología 2G. Es muy valorado por inversionistas que ahora exigen programas de sostenibilidad, como el apagado de la tecnología 2G, que es obsoleta y genera sobrecostos a las empresas.

¿Y en el Perú?

En Perú hemos pedido hace tiempo el apagado de la tecnología 2G y hasta ahora nada. Hay miles de equipos en las zonas rurales. Entel tiene muy pocos clientes con esta tecnología, la mayoría tiene 4G y se encaminan al 5G. La tecnología 2G es básicamente voz y sus propietarios no pueden acceder a internet. En Perú no está prohibida la importación de estos equipos.

¿Perú tiene programa de apagado de la tecnología 2G?

Desde hace varios años, como industria, se ha pedido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) apagar la tecnología 2G. Es su decisión aprobar un plan de apagado de la 2G. Entel también pidió hace años el apagado de la red iDEN (Integrated Digital Enhanced Network), de radio, que era de Nextel. No tenemos un solo cliente con esta tecnología, pero aún tenemos prendida la red y quita capacidad porque las antenas de iDEN, ocupan mucho espacio, son grandes y generan costos de mantenimiento y de operación. Es una tecnología que ya se apagó en el resto del mundo. El MTC debería dar prioridad en su agenda a una industria que no pasa por su mejor momentos financieros.

¿Quita capacidad al espectro radioeléctrico?

Claro, tenemos que hacer el uso más eficiente del espectros, tenemos que ir acomodando a los clientes 2G en uno y pasarlos a otros para que nos deje capacidad de seguir creciendo con otras tecnologías. Impactan también en la planificación del negocio, en el uso eficiente de las torres y de las antenas.

¿Por qué el MTC no toma en cuenta sus pedidos?

Creo que tiene otras prioridades. Hay muchas zonas del Perú en las que predomina la 2G, creo que es un tema de responsabilidad social. Las empresas instalan tecnología 4G en muchos centros poblados, pero sus pobladores solo tienen equipos 2G, no aprovechan la tecnología más avanzada. Hay unos tres millones de personas no conectadas y a ellos se suman quienes tienen 2G. Se obliga a las empresas desplegar infraestructura, lo que llamamos despliegue regulatorio, en zonas que no son rentables con la 4G. Creo que hay una oportunidad para el Gobierno y para las operadoras de aceptar las infinitas posibilidades que da la tecnología y transformar de forma responsable a la sociedad.

¿La Red Dorsal es un elefante blanco?

Es una red de transporte, lamentablemente el diseño del proceso fue muy malo, lo advertimos oportunamente, no permitió que los precios de la red de transporte vayan bajando, porque a mayor volumen, menores precios. Sin embargo, los precios de la Red Dorsal eran fijos porque así se licitó, quedaron muy por encima del que ofrecían otras redes de transporte. Al final terminó siendo un elefante blanco, nadie la usaba. Lo ha tomado Proinversión y está evaluando cuál es la mejor forma de disponer de este activo del Estado que nadie lo está usando. La Red Dorsal es para transportar internet de alta velocidad a las zonas que tienen cobertura.

Nino Boggio

Gerente Central de Legal, Asuntos Regulatorios y de Relaciones Institucionales de Entel Perú. Fue gerente de Asuntos Legales de Americatel. Exgerente central de Nextel del Perú. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima.