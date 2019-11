Aumento de sueldo: Gobierno ya tiene rango de incremento de la Remuneración Mínima Vital

Un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) siempre genera expectativas entre los trabajadores sujetos a este régimen, y preocupación entre los pequeños y medianos empresarios.

Tras el anuncio del presidente de Consejo de Ministros (PCM), Vicente Zevallos, de aumentar la RMV en el transcurso del primer trimestre del 2020, quedó la duda sobre el monto del incremento, considerando que actualmente está en S/930 desde marzo del 2018, durante la gestión presidencial de Pedro Pablo Kuczynski.

Al respecto, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, adelantó que ya se tiene un rango definido del eventual aumento de la RMV. Además, destacó que esta decisión se tomará responsablemente.

"Puedo garantizar que ya tenemos un rango definido que tendría este eventual incremento, pero, como se ha dicho, responsablemente debemos propiciar la discusión entre empresarios y trabajadores. Es una decisión que se adoptará responsablemente", declaró a Radio Nacional.

Recuento

Cáceres hizo un recuento de los aumentos de la RMV en gobiernos anteriores. Recordó que durante la gestión de Alan García en cinco momentos se aumentó la remuneración en un total de S/150; con Ollanta Humala S/180 en dos momentos y en este Gobierno se realizó un incremento de S/80.

Sostuvo que los factores que incidirán en un eventual aumento de la RMV son que el país no afronte una recesión, que la tasa de desempleo abierto no haya aumentado o que se eleve la informalidad laboral. Explicó que el factor migración (venezolanos) no ha sido contemplado, ya que no incide en las variables antes mencionadas.

A los medianos y pequeños empresarios les preocupa un aumento de la RMV, pues consideran que se incrementan sus costos y no los hace competitivos.