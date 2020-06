La economía peruana tendrá un resultado negativo similar al de hace 100 años y cerrará en el 2020 con una caída de 12.5%, estimó el Banco Central de Reserva (BCR), cuyo presidente, Julio Velarde, dijo que las expectativas del 2021 es el de una recuperación de 11.5%.

En conferencia virtual con medios de comunicación, explicó que esa gran caída de la producción nacional es por la severa restricción de las actividades económicas, sobre todo, de las que generan miles de empleos, impuesta por la cuarentena para frenar el avance del Covid19.

El BCR estimó que el Perú crecería 3.8% en el 2020.

Mismo nivel. Velarde señaló que, recién, en el primer trimestre del 2022, la economía peruana alcanzará el mismo nivel de la pre pandemia porque tomará mucho tiempo recuperar el consumo interno, que en 2020 caerá más de 12% porque la inversión privada se contraerá 30% y la inversión pública en 8.5%. Recomendó entregar bonos mensuales para recuperar la demanda.

Precisó que la mayor caída de la economía se daría en el segundo trimestre (31.9%), pero con un reinicio eficiente de las actividades, con los controles sanitarios adecuados, se estima una progresiva recuperación del PBI desde el segundo semestre de 2020.

Reactiva. De otro lado, Velarde defendió el programa Reactiva Perú porque está inyectado liquidez a las empresas y no se ha excluido a nadie, tanto que en las dos últimas semanas estaba la oferta del BCR para subastar la parte final de los S/ 30 mil millones, pero no había demandantes; es decir, las 23 entidades financieras no recibían pedidos de créditos. “Las grandes corporaciones no han participado de Reactiva porque ellas obtienen créditos con tasas de interés por debajo del 1%, menor a las que se ofrece en este programa”, precisó.