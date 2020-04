El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el pasado jueves 23 de abril, mediante conferencia de prensa, el Bono Familiar Universal Perú 2020. Esto será un apoyo mediante un bono de 760 soles para que 6 millones 800 mil hogares afronten la paralización económica a causa del nuevo coronavirus, COVID-19.

Martín Vizcarra opta por impulso económico, entre los que se encuentran el apoyo a 2,7 millones (Yo me quedo de casa), 800.000 (bono independiente) y 1 millón (bono rural) y el (bono familiar universal), con el que se busca ayudar al 75 % de hogares en el país debido a que no cuentan con ingresos suficientes para mitigar gastos sustanciales como la alimentación.

El bono será pagado a través del Banco de la Nación y de varios otras entidades financieras privadas (Foto: Andina)

Quiénes son los beneficiados con el Bono Familiar Universal

Toda persona que no tenga ingreso fijo, no esté en planilla, y no haya recibido ningún bono anterior podrá ser beneficiado con este bono familiar universal ante la crisis por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Dónde podré cobrar el Bono familiar Universal

El presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, declaró que el bono familiar universal de 760 soles sería entregado por medio de todo el sistema financiero y no solo por el Banco de la Nación

He sido beneficiado con el bono de 380 soles ¿Recibiré el Bono Familiar Universal?

La ministra Ariel Luna fue clara sobre este tema, en caso hayas recibido el beneficio del bono de 380 soles, solo recibirás 380 soles más para llegar a la suma total de 760 soles, y ya no recibir el bono familiar universal.

El Bono Familiar Universal es el nombre que ha recibido el conjunto de bonos destinados a las poblaciones más afectadas por la cuarentena en el Perú (Foto: Andina)

Consulta aquí si eres beneficiado con los bonos

Beneficiario Yo me quedo en Casa Bono de S/ 380: https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/

Si aplicas al Bono Perú Unido: https://www.bonoperuunido.com/beneficiarios-bono-peru-unido/

Si aplicas al Bono Independiente: https://www.bonoindependiente.pe/

Bono Familiar Universal de 760 soles beneficiaría al 6.8 millones de familias del Perú

El presidente Martín Vizcarra señaló que 6 millones 800 mil hogares serán beneficiados con el Bono Familiar Universal de S/ 760 para mitigar los problemas económicos durante el estado de emergencia por el coronavirus.

El objetivo es alcanzar un universo de 6.8 millones de familias, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha estimado un presupuesto de S/ 5,168 millones.

Bono Familiar Universal de 760 soles beneficiaría al 6.8 millones de familias del Perú

El presidente Martín Vizcarra señaló que 6 millones 800 mil hogares serán beneficiados con el Bono Familiar Universal de S/ 760 para mitigar los problemas económicos durante el estado de emergencia por el coronavirus.

El objetivo es alcanzar un universo de 6.8 millones de familias, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha estimado un presupuesto de S/ 5,168 millones.

El Bono Familiar Universal será otorgado a 75% de familias peruanas sin ingresos (Foto: Presidencia Perú)

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Vizcarra indicó que los bonos administrados por el Midis y el MTPE han beneficiado con S/ 380 a 2.7 millones de familias. Apuntó que se completará el subsidio para alcanzar el total de S/ 760.

El presidente agregó que los 6.8 millones de beneficiarios comprenden el 75% del total de hogares. El 25% restante cuenta con ingreso fijo, pues reciben su sueldo a fin de mes.

“El análisis lo hemos planteado de manera diferente: no buscar a las familias más vulnerables que menos tienen, ahora tenemos que ver el total de familias y excluir a las que tienen sueldo”, anotó.

Cuatro de cada 10 peruanos se quedaron sin ingresos por coronavirus

Cuatro de cada diez peruanos dejaron de percibir ingresos tras verse forzados a paralizar sus labores por el confinamiento vigente desde el 16 de marzo debido a la pandemia del covid-19, según un estudio divulgado el martes.

Un 42% de peruanos perdió su trabajo o no está percibiendo ingresos durante la cuarentena, según un estudio de la firma Ipsos publicado por el diario El Comercio sobre el impacto en la economía peruana del mortífero virus. Un 20% de personas sin ingresos normalmente se ubica detrás del grupo que vio afectados sus salarios: se trata de estudiantes, jubilados y amas de casa.

En el caso de la asignación para las familias que no fueron incluidas originalmente en ninguno de los bonos, aún no hay una fecha de depósito (Foto: Andina)

En contraste, un 14% está en su casa en teletrabajo, 11% recibe su paga sin ir a trabajar, 8% acude a su centro de labores con autorización y un 3% sale a trabajar en medio de la cuarentema pese a no estar autorizado. El 2% restante no precisa su situación. “Han visto su flujo de ingresos convertirse a cero”, dijo el investigador Hugo Ñopo, citado por El Comercio, sobre quienes perdieron de la noche a la mañana toda fuente de ingresos con las drásticas restricciones vigentes.