Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el ingreso proveniente del trabajo para el hombre es, en promedio, 1746 soles y para la mujer es 1320 soles.

“En el 2020 la caída en el empleo adecuado fue del 36.8% para hombres y mujeres. Sin embargo, en el último trimestre del año, la caída en el sector masculino fue de 28% y en el sector femenino fue de 36%. Entonces, conforme como fue pasando la crisis de la pandemia la mujer perdió mas puestos de trabajo”, confirma el economista Jorge González Izquierdo.

Empleo en Lima Metropolitana

El empleo para ambos géneros, en Lima Metropolitana, se redujo en 13,1% en el cuarto trimestre del 2020.

¿Cuál es el sector de la “Población Ocupada” más afectado?

En el año 2020, la población ocupada femenina y masculina, disminuyó en 25,6% (575 mil 300 mujeres) y en 21,0% (559 mil 200 hombres) respectivamente. Del total de población ocupada, el 44,2% (1 millón 669 mil 200) son mujeres y el 55,8% (2 millones 110 mil 400) son hombres.

¿Qué grupo de mujeres fue más impactado por la crisis?

Las mujeres que más perdieron su trabajo son aquellas que solo tienen nivel de educación primario, seguido de las mujeres que solo tienen nivel de secundaria.

Para González Izquierdo existen 3 razones del porqué sucede esto:

El primer factor para que esto suceda es la diferencia en el capital humano. Los niveles de educación en el hombre son mayores a los de las mujeres, por eso ganan más.

El segundo factor es que hay tareas que tienen alto ingreso, pero que no las hacen las mujeres hasta el día de hoy. Por ejemplo: construcción, minería, pesca.

El tercer factor (netamente de criterio personal del especialista) es que existe algo de discriminación.

¿Cómo saber si estoy pasando por discriminación laboral por género?

Según el economista, se tipifica discriminación cuando a igualdad de tareas, el hombre gana más que la mujer. Pero, esto también se refiere a que no solo haces lo mismo, sino que tienes la misma cantidad de tiempo de experiencia que la otra persona. En la vida real, en las empresas, cuanta más experiencia tengas más te pagan.

La respuesta a esta situación: ‘MUJER CHAMBA’

Ximena Vega es una profesional del marketing, la publicidad, el coach estratégico y, desde hace cerca de 20 años, activista por la equidad de género en el país. Según su testimonio, pasó por discriminación laboral por su género y machismo en la empresa transnacional en la que laburó por 20 años. A partir de su experiencia decidió crear, en el 2015, la plataforma ‘Mujer Chamba’. Ésta es una forma de ayudar a más mujeres a ingresar al sistema laboral y combatir el machismo.

“He tenido discusiones con hombres, jefes míos, latinos, que me decían cosas como: ¿por qué vas a pedir un aumento si tu esposo gana bien? Tu marido tiene un buen trabajo, quédate con lo que tienes y agradece o vota a esta persona porque está embarazada y no va rendir lo mismo. En reuniones de directorios de trabajo he oído que le dicen a una mujer que está molesta porque está con la regla”, cuenta.

Además, Ximena recuerda los episodios que la motivaron a abrir el camino para que nuevas generaciones puedan entrar de una manera mas transparente, limpia y sana al mundo laboral. “Cuando entré al área creativa, me di cuenta que el estaba y está dominada por hombres. Todos ellos con sus chistes y rollos bien “masculinos”, no me sentía cómoda y lo que terminó pasando es que me tuve que cambiar de área. Si vas a una agencia de publicidad más del 90% del personal es masculino. Si vas al área de negocios, cuentas o manejo de clientes pasa lo inverso. Por eso, el 91% de mujeres que no están en marketing dicen que la publicidad no las entiende. Es evidente, todo está hecho por hombres. No hay equidad”, agrega.