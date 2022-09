El ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, sostuvo este lunes que “no entrará en debate”, luego que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, proyectara que la inversión pública del próximo año no crecerá, pese al plan de reactivación Impulsa Perú.

“En el caso del señor Velarde que ha tenido esas expresiones, lo importante sería que se lo pregunten a él cuál es el fundamento de lo que menciona. Yo no voy a discutir con Velarde de las calificaciones que hace en medios (de comunicaciones)”, refirió Burneo.

Agregó que su trabajo es técnico y no político. “Esa labor técnica implica la rigurosidad de los números. Entonces, frente a las aseveraciones del presidente del BCR no tendría nada que decir. No voy a entrar en un debate con el banco central”, puntualizó.

Cabe señalar que, el BCR en su Reporte de Inflación de setiembre ajustó a la baja sus proyecciones de 3.1% a 3% para este año y de 3.3% a 3% para el 2023.

Entre sus razones es el resultado que se espera para la inversión pública. Mientras el MEF estima que crecerá 4.5% en el 2023, por la aplicación del plan Impulso Perú, liderado por el ministro Kurt Burneo, en el BCR creen que no habrá crecimiento pues su proyección es de 0% de avance, que incluye las medidas que se plantean desde el Ejecutivo.

“Efectivamente las medidas que está tomando el MEF o piensa tomar, es para destrabar varios proyectos y simplificar varios procesos. Esperamos que eso ayude y que no sea negativa la inversión pública (el próximo año)”, afirmó el presidente del instituto emisor, Julio Velarde, ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.

