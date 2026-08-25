Ayacucho será sede de la segunda Convención Minera de la Mancomunidad Regional de Los Andes – Andesmin 2026, se realizará entre octubre y noviembre próximo, donde se reunirán autoridades de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica y Junín con representantes del Gobierno y del sector privado para identificar los principales desafíos que enfrentan las inversiones mineras.

Además, para generar condiciones que permitan avanzar con los proyectos previstos en esas regiones.

El objetivo principal de la cita en Huamanga (capital de Ayacucho) será que los gobernadores de las seis regiones de la macroregión Centro y representantes del Poder Ejecutivo es impulsar y destrabar una cartera de 21 proyectos mineros que representan inversiones por más de $ 20,800 millones.

Apurímac

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Apurímac concentra la mayor inversión, con siete proyectos valorizados en $ 11,888 millones.

Le siguen Cusco, con tres proyectos por $ 3,590 millones; Ica, con dos por $ 2,378 millones; Ayacucho, con dos por $ 1,519 millones; Huancavelica, con cinco por $ 1,155 millones; y Junín, con dos proyectos por $ 283 millones.

Jesús Quispe Aronés, presidente del comité organizador de la segunda Convención Minera de la Mancomunidad Regional de Los Andes – Andesmin 2026, explicó que uno de los principales objetivos del encuentro será articular a los gobiernos regionales, el Ejecutivo y la empresa privada para generar condiciones que permitan viabilizar nuevas inversiones mineras.

La reunión se desarrollará en el marco de Andesmin 2026, que se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Huamanga y pondrá especial énfasis en las oportunidades que representa el desarrollo de proyectos cupríferos para la macroregión centro.

Exportaciones

El encuentro se realizará en un contexto de fuerte crecimiento de las exportaciones del sector. Entre enero y abril de 2026, los envíos mineros alcanzaron los $ 28,962 millones, un incremento de 60.6% respecto al mismo periodo de 2025, según cifras del Minem.

Quispe Aronés sostuvo que el comportamiento de las exportaciones y las perspectivas de la minería peruana también serán parte del análisis, así como la necesidad de fortalecer la competitividad de las regiones y mejorar las condiciones para atraer nuevas inversiones.

La agenda abordará, además, temas como sostenibilidad, innovación tecnológica, inteligencia artificial, transición energética, gestión eficiente del agua, competitividad, gobernanza y formación de talento humano.

Andesmin 2026 ha sido incluido en el Calendario de Eventos Mineros 2026 del Ministerio de Energía y Minas, como parte de los encuentros orientados a promover el potencial minero del país y las oportunidades de inversión en las regiones.