El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría -105 votos a favor, dos votos en contra y tres abstenciones- la norma que fortalece las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito para promover la competencia en beneficio de los consumidores.

Para ello, el texto sustitutorio, que se sustenta en los proyectos de ley 78, 1014 y 1353, faculta a las microfinancieras a emitir tarjetas de crédito sin previa autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), siempre que estas después de su tercer año de funcionamiento tengan activos superiores equivalentes a 75,000 UIT.

Al respecto, el titular de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Elías Varas Meléndez (PB), comentó que “el mercado financiero peruano es uno de los más concentrados de Latinoamérica, no existe competencia, y ello se traduce en elevadas tasas de interés para los préstamos, y reducidas tasas por los ahorros”.

“Miles de microempresas no acceden a crédito de la banca formal, y les cobran elevadas tasas que no hacen rentable la agricultura, el comercio y otras actividades productivas. Mientras el costo del crédito sea muy elevado, no habrá reactivación económica descentralizada”, aseveró.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia financiera, Rosangella Barbarán (FP), sostuvo que esta iniciativa posibilita el ingreso de los organismos multilaterales para fortalecer el patrimonio de las cajas Municipales de Ahorro y Crédito, y promueve una verdadera inclusión financiera.

Precisó que dichos organismos multilaterales y fondos de inversión privados podrán ingresar como terceros accionistas temporales, con derecho a voto y una participación igual o menor al 49%, distintos a las municipalidades.

Barbarán también señaló que con esta medida se amplían las operaciones de las cajas y con ello se volverán más competitivas y, por tanto, podrán recibir depósitos a la vista, emitir sobregiros y cheques de gerencia.

Agregó que el presente dictamen cuenta con opinión favorable de los organismos correspondientes y las observaciones que plantearon han sido absueltas en el texto sustitutorio.

