En tanto Proinversión inició el trabajo técnico orientado a reestructurar y poner en valor activos de Petroperú, como parte de una gestión que busca sea sostenible en el tiempo, el directorio de la empresa hizo modificaciones en su estructura de mando.

En sesión extraordinaria del Directorio del miércoles 7 pasado dio por finalizada el encargo de Gustavo Adolfo Villa Mora como su Gerente General y designó a Rita Lorena López Saavedra en ese puesto. Además, nombró a Edilfredo Elías More Bayona como su vicepresidente.

El Directorio también acordó encargar a Villa Mora como Gerente (e) de Operaciones Talara, bajo la Gerencia Corporativa Operaciones.

Activos

Proinversión, en nota de prensa informó que como primer paso del proceso de reestructuración empresarial de Petroperú, lanzará un Aviso de Expresiones de Interés de carácter informativo y exploratorio dirigido a inversionistas, desarrolladores y operadores especializados, nacionales e internacionales, sobre un portafolio de 55 predios e inmuebles ubicados en Áncash (Chimbote), Lima (San Isidro y Cañete), Piura, Pasco, Lambayeque (Pimentel) y Tumbes (Punta Sal).

El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, precisó que no se busca vender ni rematar activos, sino conocer el interés real del mercado y tener información clave para diseñar los mecanismos de promoción más eficientes, transparentes y competitivos.

“El trabajo ya empezó: hemos designado funciones, conformado los equipos técnicos y estamos realizando el diagnóstico integral de los activos de Petroperú. Nuestro objetivo es gestionar esos bienes de forma profesional y oportuna para recuperar su valor y contribuir a la sostenibilidad de una empresa que es de todos los peruanos”, agregó.