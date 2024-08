Para el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI), Carlos Neuhaus, los ministerios deben dedicarse a la política sectorial que les corresponda, como Educación a educación y Salud a salud.

“Cada ministerio tiene una Oficina de Infraestructura y no está bien. Además, tenemos un exceso de ministerios que se deben fusionar”, precisó a Correo.

Por ejemplo, indicó, el Ministerio de Cultura podría fusionarse con el de Educación, o el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) podría hacerlo con el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables porque ambos hacen trabajos con el mismo enfoque

“También podría ser que el Ministerio del Ambiente sea absorbido por el nuevo Ministerio de Infraestructura porque los proyectos de toda índole pasan por temas ambientales”, anotó.

Infraestructura. Neuhaus recordó que hasta antes de 1970 existía el Ministerio de Fomento y Obras Públicas donde se concentraban todas las obras que hacía el Estado. “Entonces los maestros y médicos se dedicaban a lo suyo y no a la construcción”, precisó.

Indicó que un Ministerio de Infraestructura tendría la ventaja de concentrar a toda la capacidad de ingenieros y arquitectos del Estado, tal como el Banco Central de Reserva o el Ministerio de Economía, que tienen a los mejores economistas.

“En el Estado hay muchas personas que van de ministerio en ministerio porque no tienen una capacidad definida como para quedarse en uno, o rotan según como se cambia de ministro”, comentó.

Manifestó también que con el nuevo ministerio, la Contraloría podrá concentrar sus esfuerzos de fiscalización en una sola entidad y no tendrá que ir de ministerio a ministerio, considerando que agrupará a los principales y grandes proyectos de inversión que se harán en el país.

Legado. Neuhaus, quien también es presidente de la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP), se refirió también a Legado de los Panamericanos, recomendando que permanezca aún en la Presidencia del Consejo e Ministros (PCM).

“Es que se vienen los Panamericanos del 2027 y se necesita tener una unidad fuerte, que no dependa de un ministro. La responsabilidad es del país, no se puede correr el riesgo de no hacerlo bien”, anotó.

Señaló que Legado de los Panamericanos no tiene que ver con el Ministerio de Infraestructura porque si faltan obras se le encargará a esta nueva entidad, cuya creación está en manos del Congreso.