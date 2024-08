El economista Carlos Paredes Lanatta, expresidente de Petroperú, señala que urge hacer cambios en las gerencias de la petrolera estatal para aplicar una gestión privada eficiente y así evitar que sus acreedores la lleven a un proceso concursal en el Indecopi con el objetivo de cobrar las deudas impagas.

En declaraciones a Correo manifestó que ir al Indecopi tiene un costo grande para cualquier empresa. Dijo también que el ministro de Economía, José Arista, es muy consciente de cerrar el déficit fiscal, que este año sería de 2.8%.

¿Observa que el Gobierno no modera sus gastos?

Veo que el Gobierno es muy complaciente con el Congreso porque su objetivo es sobrevivir. No veo un ajuste fiscal. Además está optimista porque el crecimiento de la economía será mejor del que se pensó originalmente, considerando los precios altos de las exportaciones (principalmente de los metales), por lo que se tendrá mayores ingresos, por tanto, tendrá mayor espacio para seguir gastando. Sí, no hay intención de frenarlo para no abortar el proceso de recuperación económica.

¿Entonces?

Es un argumento desde el punto de vista económico que tiene algo de sentido, es una forma inteligente de un economista de esconder su incapacidad de decir no a los políticos (sobre todo los congresistas). Pero tampoco veo una fiesta fiscal del Gobierno que lo esté llevando a lanzar grandes proyectos de inversión pública en este momento, tan necesaria para dinamizar la economías, sobre todo en el interior del país.

No hay fiesta de inversión pública...

El Gobierno no lo están haciendo y es lo que se necesita, están más preocupados (los funcionarios del Ejecutivo, principalmente del Ministerio de Economía y Finanzas) con el balance fiscal; (José) Arista viene de Hacienda, es un tipo muy consciente del balance fiscal y de la debilidad del Gobierno. Está tratando de lograr un equilibrio que no es fácil de mantener. No está reduciendo impuestos porque tendría costo fiscal importante. Tenemos un ministro (de Economía) que quiere cerrar el déficit, no es un fondomonetarista que busca cerrar el déficit de forma muy rápida, que sería contraproducente.

¿Petroperú sumará al déficit fiscal de este año?

La nueva meta del déficit fiscal es de 2.8%, es el que se comprometió a cumplir el Gobierno. Entonces, si esta nueva meta se cumple en el presente año, nuestras estimaciones serían que implicarían un déficit fiscal de unos $8,000 millones (diferencia entre los ingresos del país versus sus gastos). Entonces, estimo que de los $8,000 millones, Petroperú ‘contribuiría’ al déficit del sector público de este año con unos $800 millones, es decir, el 10% lo causaría esta empresa, su equivalente es el 0.3% del PBI.

¿Es por la pérdida que registra la empresa?

En el primer semestre, la empresa habría perdido $459 millones y se estima que en el año podría cerrar con pérdidas por unos $800 millones. En diversas oportunidades, el Ejecutivo ha manifestado que no se dará un centavo más a Petroperú (que tiene una deuda que supera los $6 mil millones y tiene dificultades para conseguir capital de trabajo).

¿Pero, cómo pagará sus deudas?

Es un gran problema. Si a una empresa le va mal, sus acreedores buscarían llevarla a un proceso concursal (en el Indecopi) y harían cola según su orden de prelación; pero no es intención del Gobierno de hacerlo. Ir a un proceso concursal tiene un costo grande para cualquier empresa.

Pero, considero que se necesita, con urgencia, hacer cambios en las gerencias de Petroperú, pero que quienes tomen los cargos tengan los estándares de eficiencia y transparencia que caracteriza a una gestión privada. De lo contrario, según la práctica empresarial, Petroperú podría ir un proceso concursal porque sería lo mejor, porque sería menos costoso para los peruanos.