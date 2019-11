CCL pide al Gobierno impulsar competitividad del país

Síguenos en Facebook

El Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) exhortó al gobierno impulsar el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP), con apoyo del sector privado para iniciar el camino a las reformas de mediano y largo plazo, las mismas que conduzcan a recuperar las tasas de crecimiento de hace una década y aumentar el bienestar nacional.

“Recuperar esas tasas de crecimiento son indispensables para incrementar el bienestar nacional y ser más temprano que tarde un país de primer mundo”, precisó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de CCL.

Explicó que en las últimas décadas, los gobiernos han repetido el compromiso de mantener los fundamentos macroeconómicos, a la vista de los buenos resultados que ubican al Perú como una economía estable y lo posicionan en el primer lugar del Índice de Competitividad Global (GCI por sus siglas en inglés) del 2018 y 2019.

No obstante, Peñaranda recordó que no ha existido un compromiso similar para retomar las reformas estructurales que produzcan una mejora de la productividad total de factores (PTF) que, según cifras de The Conference Board publicadas en abril del presente año, para el Perú en los años 2016, 2017 y 2018 creció a una tasa de 1.9%, -1.9% y 0.1%, respectivamente, es decir, con un crecimiento acumulado de apenas 0.06% los últimos tres años.

“Sin mejoras importantes y sostenidas en el ranking de el World Economic Forum (WEF) es difícil esperar el correlato en el comportamiento de la PTF”, precisó.

Según Peñaranda, la agenda pendiente está explícita entre los distintos pilares (12) del GCI 4.0 y los esfuerzos que se deben hacer para salir del estancamiento en el que se encuentra la economía peruana.

Los resultados del GCI4.0 muestran que la principal fortaleza competitiva del Perú es la estabilidad macroeconómica, luego destaca la salud, tamaño del mercado y mercado de productos. Un análisis de los puntajes alcanzados en los 103 indicadores del GCI 4.0 muestran que se concretó mejoras en 51 indicadores, se retrocedió en 26, en 14 no hubo cambios y en los 12 restantes no se pudo realizar ninguna comparación.