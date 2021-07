La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) sostuvo que el nuevo gobierno deberá implementar medidas efectivas para reactivar la industria nacional de hidrocarburos y enfrentar la temporada alta de los precios de crudo, que impactará con fuerza en diversos sectores productivos de la economía peruana y de los hogares.

“El precio internacional de petróleo se sitúa ahora en US$ 75 por barril, pero se espera, según proyecciones del Bank of America, en el año 2022 podría llegar a los US$ 100 por barril. Somos un país con reservas, pero importador neto de combustibles, si no revertimos esta situación, el impacto será enorme, principalmente en la economía de los más pobres”, dijo Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

Agregó que estamos a tiempo de impulsar las actividades de exploración y explotación para enfrentar en mejor forma la subida del precio del petróleo, así convertirla en una oportunidad de generar mayores ingresos para el gobierno nacional y los presupuestos de las regiones productoras.

“Si incrementamos nuestra producción, crecerá significativamente las inversiones, el pago de impuesto a la renta, las regalías, el canon, se sustentarán nuevos puestos de trabajo y se pondrá en marcha la remodelada refinería de Petroperú en Talara con crudo nacional, es una círculo virtuoso que podemos construir”, sostuvo.

El ejecutivo manifestó que hoy la producción peruana de petróleo se encuentra deprimida, debido a que en mayo de este año fue de 41 mil barril por día (BPD). Indicó que de cada 100 barriles de petróleo que consumimos 75 se importan y al año suma más de S/ 6 mil millones.

“Es momento de reactivar la industria, tener como objetivo abastecer plenamente nuestra demanda interna y depender cada vez menos de la importación. A más producción nacional, más divisas para invertirlas dentro de Perú y contribuir a los planes de desarrollo y bienestar para los peruano”, enfatizó.