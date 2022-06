Vivian Olivos, presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República, se refirió al documento enviado a la Contraloría General y al Midagri para que se investigue la compra de fertilizantes hecha por Agro Rural por un supuesto favorecimiento en el proceso de selección. En ese sentido, informó que habían postores que ofrecían precios más bajo que el de la empresa elegida, lo cual representaría una pérdida de US$ 8 millones en la compra.

“Ha habido una compra de casi 74,000 toneladas (de urea) a US$ 760, mientras que habían postores que ofrecían US$ 650. Aparentemente son US$ 110, pero en el grueso estamos hablando de US$ 8 millones perdidos”, afirmó durante una entrevista con RPP.

Además, la congresista se refirió a la distribución de los fertilizantes y dijo que así lleguen los fertilizantes, aún no se cuenta con la capacidad logística para poder distribuirlos eficazmente.

“De los 2.2 millones de agricultores que tiene el Perú, solo se tienen un 13% de empadronamientos”, agregó.

En esa línea, Vivian Olivos exhorta a que el ministro Andrés Alencastre ordene el Midagri, ya que hay funcionarios que no califican técnicamente y no dan estabilidad a las compras de fertilizantes.

Compra de urea

Cabe mencionar, que el sábado 11 de junio el Midagri, mediante Agro Rural, eligió a la empresa brasileña MF Fertilizantes, de entre 79 propuestas, como el proveedor de urea para el Perú.

Pero, el domingo 12 de junio en el dominical Contracorriente se presentó una documentación que evidenciaba un presunto favorecimiento en el proceso de buena pro para la adquisición 73,000 toneladas de urea a esta compañía sobre otros postores, quienes ofrecían la misma cantidad de fertilizantes a precios y plazos menores a los que fueran brindados por el ganador.

Por tal motivo, la presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República, Vivian Olivos, le envió una carta al Contralor General, Nelson Shack, y al titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, solicitando que se inicie una investigación por el presunto favorecimiento a empresa extranjera en la adquisición de fertilizantes.

VIDEO RECOMENDADO

Como es costumbre la aplicación de mensajería instantánea suele dejar de prestar soporte a algunas versiones de sistemas operativos de Android e iOS considerados obsoletos. Conoce en este video cuáles son los celulares que dejarán de funcionar con la app.