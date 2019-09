Comisión que revisará Ley de Minería deberá reunirse con gobernadores regionales

Síguenos en Facebook

Como lo adelantó el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, la revisión de la Ley General de Minería estará a cargo de un grupo de especialistas multidisciplinarios. En su sorpresiva aparición en la Convención Minera Perumin 2019, el presidente de la República, Martín Vizcarra, confirmó que dentro de poco se conformará el grupo.

“En los próximos días publicaremos una resolución suprema que conforma una comisión de alto nivel para la mejora normativa de la actividad minera con la finalidad de optimizar el marco normativo del sector minero y aterrizarlo en una propuesta”, indicó en Arequipa dos días antes de lo planificado por la organización del evento minero.

Con los gobernadores

El Mandatario señaló que la magnitud de los cambios será prerrogativa de los especialistas, pero ellos tendrán que reunirse con los gobernadores regionales, con los mineros y todos los involucrados.

“La comisión tiene la libertad de hacer la propuesta del cambio normativo. No van a tomar la decisión de manera unilateral, van a tener que reunirse con los gobernadores”, detalló.

Consultado por la posibilidad de visitar Islay y hablar con los que están contra el proyecto minero Tía María, respondió: “Por supuesto que voy a ir. Pero primero habrá una reunión en el despacho presidencial y después venimos acá (Arequipa)”.

Consideró que su posición respecto del proyecto cuprífero de Southern Copper no ha variado y que la empresa de capitales mexicanos aún quiere invertir. “Solamente se podrá llevar adelante cuando tenga el acuerdo de autoridades y población de la zona. Mientras no se superen las dudas sobre este proyecto, no puede llevarse adelante”, indicó.

Desconfianza

En su exposición, comentó que afianzar el potencial de crecimiento del país y tener instituciones sólidas es importante para que el Perú se desarrolle y un escollo en ese camino es la desconfianza.

“La ruptura de la relación entre sus representantes y representados, la desconfianza de los ciudadanos en los partidos y la falta de transparencia no solo erosionan la democracia y la gobernabilidad, sino que impiden el tránsito hacia esa etapa de progreso”, dijo.