Generalmente las fiestas de fin de año (Navidad y Año Nuevo) demandan más gastos, pero suelen venir acompañadas de un ingreso mayor para muchos (gratificación, aguinaldo, etc.). Si no tenemos un control adecuado, los gastos de fin de año pueden generar desajustes o inconvenientes en nuestras finanzas personales. Para estar prevenidos puede seguir esta guía para salir bien librado y armar un presupuesto con antelación, más vale prevenir que gastar demás, así lo informó Alfredo Marín, sub gerente de Pasivos de BanBif.

En ese sentido, brindó 6 recomendaciones para armar un presupuesto y medirnos en los gastos:

Tenga una lista depurada de personas y regalos a los cuales no puede dejar de entregarles un obsequio o atención. Que podrian ser familia núclear o muy cercanos. Es importante proyectar el listado antes de culminar la primera semana de diciembre y sobre esa información diseñar el presupuesto. Compre con anticipación. Recuerde que toda compra cercana a Navidad puede tener mayor precio o no encontrar el producto debido a la demanda, y por tanto debe invertir tiempo y esfuerzo en un regalo sustituto. Puede aprovechar los Blackfridays o algunas promociones que algunas se extienden hasta inicios de diciembre. Intente obsequiar algo estándar, que pueda comprar al por mayor, por ejemplo ropa, sandalias, juguetes, juegos de mesa, etc. tratando de encontrar descuentos o rebajas por compras al por mayor y así generar ahorros. Haga una lista de actividades a las que debe asistir (fiestas, cenas, juntas, intercambios de regalos, salidas, etc.) y ponga al costado lo que requiere para ello, como algo que comprar o llevar, pues a veces uno piensa que solo necesita el dinero para pagar la cuenta del restaurante, pero no es así, puede gastar extra en estacionamiento, ropa, salón de belleza, taxi, maquillaje, accesorios, etc. Repase cada semana y compruebe que ha considerado todos los eventos, no deje uno fuera. Debemos ser disciplinados y mantener un estricto control de nuestros gastos para evitar complicaciones posteriores de falta de ingreso o déficit en nuestra finanzas personales. Arme su presupuesto específico de fin de año. Así recibamos gratificación o no, las fiestas de fin de año llegarán de todas maneras, por ello es crucial tener un presupuesto personal específico por fin de año, para identificar los gastos indispensables en los que incurriremos y los gastos que podrían ser opcionales, en función al ingreso disponible en estas fechas y la mentalidad de planeamiento y ahorro que tenemos.

Posteriormente, pasadas las fiestas y ya entrado el verano, el reto es hacer un control de nuestro presupuesto personal. Si nos hemos excedido, el ajuste viene en las siguientes semanas y queda el aprendizaje, porque impactará en los gastos de verano que son seguidos de gastos de colegio, universidad, etc. Por ello nuevamente es conveniente revisar y replantear el presupuesto.

El directivo explicó que enero y febrero suelen ser meses de pagos, sobre todo de las tarjetas usadas en las fiestas de fin de año. Si usted es de las personas que consiguió tener un comportamiento financiero adecuado, puede iniciar el año ahorrando, caso contrario deberá seguir pagando los gastos de las fiestas de fin de año durante el verano o según haya colocado en la forma de pago.

Finalmente, para que el 2025 ahorre con éxito se sugiere que establezca una meta, estime el tiempo que le puede llevar completar ese objetivo. Si por ejemplo puede ahorrar S/ 350 por mes y su meta equivale a S/5,000, entonces tendrá que ahorrar un poco más de 14 meses, facilítese el proceso usando una herramienta, por ejemplo, programando el ahorro en su banco. Recordemos que ahorrar es retador, pero es la manera de crecer alcanzando objetivos.

