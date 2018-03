¿Cómo registrar el cambio de características de tu vehículo?

Síguenos en Facebook y YouTube

Si estás pensando en cambiar el color, motor o sistema de combustible de tu automóvil, debes registrarlo obligatoriamente en la Sunarp.

Circular con características diferentes a las señaladas en la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV) es una infracción grave y podrías ser multado con S/ 332.00.

¿Todos los cambios en el auto deben registrarse ante la Sunarp?

No. Solo los que modifican las características principales del vehículo. Los cambios que se deben registrar obligatoriamente ante la Sunarp son los siguientes:

Color:

Si se modifica buena parte de la pintura original del vehículo, se debe registrar el cambio de características en la Sunarp. No se consideran como parte del color de un vehículo, los stickers de identificación, logotipos de las empresas de transporte y otros similares, así como cualquier otro color distintivo de los mismos, en tanto estos no excedan del 20% del área total del vehículo. En consecuencia, estos colores no son necesariamente registrables.

Tipo de combustible:

En los últimos años, cientos de personas han optado por cambiar el sistema de combustible de sus vehículos por un factor económico: llenar el tanque con GLP o GNV es considerablemente más barato que hacerlo con gasolina. Por tanto este cambio debe ser registrado en la SUNARP.

Motor:

Este elemento primordial del auto lleva un número de serie único para su identificación, por lo que es necesario actualizar la TIV si se efectúa el cambio de motor.

Los cambios que no son necesarios registrar en SUNARP

Los elementos que no entran en consideración del registro según la legislación actual son:

- La colocación de tubos de escape deportivos

- Los stickers de identificación

- Logotipos de las empresas de transporte

Requisitos para realizar el registro del cambio

Puedes realizar el trámite de cambio de características a través de cualquier notaría y posteriormente registrarlo en la Sunarp, para lo cual debes presentar los siguientes documentos:

1.- Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.

2.- Formulario notarial en el que se indique las nuevas características del vehículo con firma certificada ante notario público del propietario con derecho inscrito.

Para el cambio del sistema de combustible: se deberá presentar el certificado de conformidad de conversión emitido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Para el cambio de motor: se deberá presentar los documentos que acrediten la adquisición legal del nuevo motor. En caso el cambio de motor modifique la cilindrada, potencia y/o tipo de combustible, será necesaria la presentación de un certificado de conformidad de modificación expedido por una entidad autorizada por el Ministerio de Trasportes y Comunicaciones

3.- Pago de derechos registrales.

4.- Otros, según calificación registral y disposiciones vigentes.

5.- El costo del trámite en la Sunarp es de S/. 38 y se inscribe en un plazo de 48 horas.

Nota: El cambio de características podría implicar el cambio de la Placa Única Nacional de Rodaje para unidades que cuenten con la placa antigua.

Multa para los infractores

La multa para las personas que conducen un vehículo con las características que no figura en la Tarjeta de Identificación Vehicular es de S/ 332.00 más la retención del vehículo y sustracción de 20 puntos, porque constituye una infracción grave.