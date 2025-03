El director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio, descartó al Gasoducto del Sur como un proyecto para llevar gas natural (GN) al sur peruano porque es muy costoso ($7,000 millones) y porque, sobre todo, está en un arbitraje.

Sin embargo, explicó que existen planes para que Cálidda lleve GN a siete regiones, que asumirá el costo como una inversión privada.

Igual, refirió que Proinversión jugará un rol, con una Alianza Público Privada (APP), para llevar GN desde Camisea a Cusco.

Del Carpio destacó la importancia de reimpulsar las APP porque el privado asume el riesgo 100% del diseño y construcción.

En ese sentido, señaló que los convenios de Gobierno a Gobierno (G2G) deberían incorporar la modalidad de APP para ejecutar los proyectos.

Escaso. En una reunión con medios de comunicación, precisó que Perú tiene recursos limitados, sobre todo ahora que se mira con insistencia al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto de su compromiso fiscal (evitar que se siga incumpliendo con la meta del déficit fiscal, es decir, que los gastos no sigan superando los ingresos del país más allá del comprometido en la Ley de Presupuesto).

”A veces los convenios de cooperación de Gobierno a Gobierno (G2G) implican gastar o endeudarse”, manifestó.

Indicó que no deberían haber G2G que no incorporen APP porque no se puede estar recibiendo hospitales, por ejemplo, “y luego preguntarnos ahora qué hacemos con el hospital”.

El funcionario precisó que el Gobierno está apostando por las APP y por la modalidad de Obras por Impuesto (OxI) porque permiten dar aire al fisco y porque son mecanismos que permiten el compromiso del privado para que los proyectos se ejecuten y la población sientan sus beneficios.

Del Carpio también se refirió a los locales de Petroperú, que serán vendido, a excepción del edificio principal de la empresa (San Isidro), indciiando que