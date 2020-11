El proyecto de ley que propone la creación de una aerolínea de bandera “low cost“ carece de sustento técnico y legal, señaló la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú). En ese sentido, exhortó al Congreso a no aprobarlo, sino someterlo a un exhaustivo análisis técnico “dejando de lado intereses particulares”.

“Manifestamos nuestra más profunda preocupación sobre los efectos negativos que acarrearía una eventual aprobación de dicho proyecto sobre el desempeño de la industria aerocomercial en el país y la libre competencia”, refirió el gremio en una carta dirigida a la comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento.

ComexPerú afirma que el proyecto califica erróneamente el caso de subsidiariedad del Estado, sin haber realizado un análisis que sustente que existe una demanda insatisfecha o una oferta privada inexistente, insuficiente o inactiva.

Una aerolínea de bandera nacional “low cost“ generaría efectos contraproducentes, como caídas en la inversión privada, la salida de operadoras de aerolíneas y un eventual desincentivo de nuevas empresas para operar en el mercado nacional, lo que se traduciría en una menor oferta de aerolíneas y alza en los precios, añadió el gremio.

“Las líneas aéreas con participación estatal son un gran ejemplo de intervención fallida, como lo demuestran los casos de TANS y AeroPerú. Por un lado, AeroPerú, línea aérea nacional, con pérdidas anuales de US$ 24 millones entre 1991 y 1992 y un saneamiento de deudas que costó S/ 35 millones, por otro, TANS después de dos accidentes fatales, acumuló pérdidas por S/ 49 millones”, añadió.

Manifestó también que el sustento propuesto para la aprobación de la iniciativa, que asegura que en los últimos 20 años las empresas de aviación peruanas no han invertido en el país, no está respaldado en evidencia cierta. “Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la industria del transporte aéreo aportó US$ 1,700 millones en términos de valor agregado bruto al PBI del Perú en 2019”, refirió.

