Damian Ode no es solo el personaje que divierte al público con cámaras escondidas y bromas telefónicas, tiene otra faceta poco conocida que lo ha llevado a ser un exitoso empresario. Empezó en el mundo de los negocios, a los 13 años, vendiendo telas en el emporio comercial de Gamarra.

Hoy es el dueño de bares y restaurantes conceptuales. En entrevista para Correo, el también actor nos habla sobre cómo desarrolla las ideas de sus marcas temáticas y sus últimos negocios lanzados al mercado.

¿Cuál es el proceso de creación de una marca?

No es tan fácil, necesitas inspiración, hay momentos en que estás bloqueado y no funciona. Primero, analizo las marcas que tengo y las que hay en el mercado. Cuando encuentro un hueco basándome en esa necesidad que tiene el mercado ya vamos pensando, inspirándonos, echándole ganas y el tema del presupuesto lo dejamos para el final porque a veces no hay plata, pero puedes tener algún inversionista interesado en tu idea. Además, hay que tener un buen equipo operativo y de marketing para crear y lanzar el producto.

¿Por qué apostar por marcas temáticas?

Para mí si la marca no tiene concepto, no tiene vida. Me gusta crear marcas que tengan un ADN, que tengan vida propia.

¿Cómo nació la idea de un restaurante con temática de los años 50’?

Siempre que creo un concepto procuro, primero, diferenciarlo de los anteriores o de los demás. En el caso de Arnold’s Burger siempre tenía en mi cabeza un autocinema, estos de los 50s y 60s. Hace años traté de buscar un sitio ideal para implementarlo pero no se dio, luego se presentó la oportunidad en Bordemar, aquí había un espacio para el autocine, es así que decidimos juntarlo con el concepto de los años 50s inspirados en el restaurante de la serie “Happy Days” llamado Arnold’s.

¿Que significa para ti “Del Carajo”?

Veinte años de mi vida, mi pasión por la música criolla y afroperuana, aunque ahora la salsa es parte de nuestro ADN gracias a “La Ruta de la Salsa” que también manejamos.

¿Por qué ahora estás incursionando en el mundo de la elaboración y venta de pisco?

El pisco es mi pago a la tierra. Soy de Ica, prometí que devolvería a mi terruño algo de lo tanto que me dio, fue el lugar en donde aprendí, junto con mis padres y hermanos, a vender raspadillas, mangos, carpas, yogur, telas y demás. El pisco La Nación es mi hijo fiestero.

¿Pensaste alguna vez enseñar todo lo que sabes sobre el mundo del entretenimiento?

Por supuesto, desde hace poco soy parte de “Schooling Films” una escuela de cine y televisión. Estoy asociado con dos amigos y juntos enseñamos a los interesados a ser parte de este hermoso mundo de las comunicaciones. Pueden visitarnos en nuestras redes para ver el aprendizaje de nuestros alumnos, ya vamos por el taller número 8 y ahora se vienen cursos para aprender a dirigir, grabar e iluminar. También enseñaremos maquillaje para ficción.

¿Y sigues haciendo tus travesuras con El Toyo?

Claro, eso es inmortal, seguimos haciéndolas para empresas y ahora estamos en conversaciones con un canal y radio para volver, esperemos se dé.

Perfil

Damian Ode Jamis, actor y empresario

Lidera diez marcas de restaurantes, bares y otros conceptos del rubro de la diversión. Entre estas se encuentran la peña Del Carajo! en Barranco, La Basílica 640 (Chacarilla) y Arnolds Burger Perú en BordeMar, también en Barranco.