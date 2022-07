Los envíos al exterior de mantas textiles presentaron un ligero crecimiento de 4.5% en los primeros cuatro meses de 2022 al sumar US$ 3.9 millones en comparación al mismo periodo del 2021 (US$ 3.7 millones), sobre todo por la gran demanda de Estados Unidos, reportó la Asociación de Exportadores (ADEX).

La gerencia de Manufacturas del gremio informó que esa nación concentró el 64.7% del total, sumando más de US$ 2.5 millones durante este lapso (alza de 106.4%). Con montos menores al millón de dólares completaron el top cinco: Lituania (US$ 304,908), Canadá (US$ 181,808), Dinamarca (US$ 149,372) y Países Bajos (US$ 145,281), sumando en total 29 mercados por más de US$ 1,000.

El monto alcanzado entre enero y abril es el más alto logrado hasta el momento. De mantenerse esta tendencia, se podría esperar una cifra récord al cierre de 2022 y replicar los buenos números de 2021, apuntó el gremio.

En el 2021

El año pasado la exportación de esos productos fue positiva al sumar más de US$ 16.4 millones, experimentando un importante incremento de 82% respecto al 2020 (US$ 9 millones) y 51% si lo comparamos con la cifra prepandemia de 2019 (US$ 10.8 millones).

Según la nota comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, los envíos evolucionaron en un promedio anual de 9.1% entre el 2017 y 2021, primordialmente por el aumento de las ventas registradas en el último año (82%).

La oferta estuvo compuesta en mayor medida por mantas de alpaca (83.6% del total), de algodón (12.2%) y de lana (3.2%). Las de alpaca se incrementaron 94.1% respecto al 2020, sumando US$ 13.7 millones, mientras que las de algodón crecieron 35.8%, acumulando US$ 2 millones.

Mercado mundial

En el 2021 el mercado mundial de mantas textiles se situó en US$ 4,770 millones, registrando un aumento de 36.2% respecto al 2020. EE.UU. fue el principal comprador global concentrando el 39.4% (US$ 1,880 millones), seguido de Alemania (US$ 206.7 millones) y Japón (US$ 200 millones). Con más de US$ 10 millones, los más dinámicos fueron Vietnam y Birmania al presentar alzas de 760.7% y 302.4%, respectivamente.

Por su parte, China fue el principal proveedor mundial al agrupar el 73.6% del total, equivalente a US$ 3,625 millones, cifra mayor en 20.8% en relación al 2020. India se situó como segundo proveedor con el 4.1% (US$ 200 millones), seguido de Alemania con el 1.8% (US$ 88.1 millones).

En el caso del Perú, se posicionó en el puesto N° 24 del ranking internacional de los países exportadores de mantas textiles y en el puesto N° 2 en América Latina. Asimismo, fue el tercer mercado proveedor más dinámico a nivel mundial.

VIDEO RECOMENDADO

Del 4 al 8 de abril llega el Cyber Wow 2022, uno de los eventos online más importantes del comercio electrónico en Perú. Aquí te contamos cómo sacarle el máximo provecho.