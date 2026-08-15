La guerra en Medio Oriente dispararon los precios de los combustibles en marzo y puso en apuros a los transportistas de carga y pasajeros que usan diésel porque este combustible les da mayor rendimiento a esta actividad.

Pero, sintieron más la pegada los transportistas de la Amazonía, como en Pucallpa, sobre todo por la menor oferta de combustibles ante la falta de infraestructura de almacenamiento. Hizo que el precio del diésel se duplique.

Frente a la delicada situación, el Gobierno dispuso subsidios focalizados de entre 15 y 20%, los mismos que rigen desde hoy y será durante tres meses, según precisó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba.

En conferencia de prensa en la que también participó la presidenta Keiko Fujimori, afirmó que no se recurrirá a mecanismos generales de estabilización de precios que beneficiarían también a grandes consumidores de combustibles.

“Hace 20 o 30 años, se usaban mecanismos imperfectos como un fondo de combustibles o selectivos que son de amplio espectro y terminaban financiando a grandes usuarios”, comentó.

Mototaxis

El ministro Cuba anunció que también se subsidiará el combustible que usan los mototaxistas de la selva (gasolina), así como a los transportistas fluviales (peque peque).

Pero, se beneficiarán recién en unas tres semanas porque “es un sector que todavía no está registrado, se aprovechar para registrarlos en una plataforma tecnológica y que puedan recibir el subsidio focalizado directamente a su aplicación o un depósito del Banco de la Nación”.

Respecto de los transportistas de Lima Metropolitana y el Callao, el ministro de Economía, precisó que el mecanismo se mantiene, solo cambia la parte más técnica, que es por kilómetro recorrido, “pero el subsidio en montos absolutos y porcentuales es el mismo”.