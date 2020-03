El “ajuste” del plan gubernamental contra el coronavirus incluye el derecho de un segmento de aportantes a las AFP de retirar hasta S/2,000 de sus fondos de pensiones.

Este beneficio está acotado para trabajadores desempleados que dejaron de aportar al sistema los últimos 12 meses.

El retiro de fondos debe hacerse en dos armadas de S/1,000 en abril y mayo. El Decreto de Urgencia respectivo formalizará el anuncio presidencial en las siguientes horas.

Precisó el presidente Martín Vizcarra que esta medida de urgencia aliviará materialmente a 2,6 millones de aportantes. En este segmento, 1,2 millones de pensionistas con fondos menores de S/2,000 podrán retirar el 100% de sus ahorros. El Presidente destacó que el dispositivo inyectará S/5,300 millones en la economía del país.

ANÁLISIS. “Es una medida innecesaria”, opina el economista Carlos Adrianzén: “Pero es muy distinta a retirar el 25% del fondo (como plantean varias bancadas del Congreso) que es una cantidad monstruosa”.

“Retirar solo S/2,000 es mucho menos destructiva, pero igual, estamos hablando de salir a vender en el peor momento activos de las AFP, y esto va a hacer que el fondo pierda valor”, declaró a Correo.

Para el economista Pablo Secada es una medida comprensible en circunstancias extraordinarias como la actual. Anota que la persona desempleada por un año ya no tiene CTS, el bono de S/380 no le llega, el 35% de aumento a los que ganan menos de S/1,500 no le llega. “Esta medida sí le llega”, remarca.

El referencia al proyecto del Congreso sobre el retiro del 25% de fondos AFP, la ministra María Antonieta Alva (MEF) lo juzga inconveniente.

“Estas medidas no pueden ser masivas, porque si lo hacemos masivo, además de hacer que las personas saquen sus fondos y hagan real todas las pérdidas, también estamos afectando a las personas que continúan con sus fondos pensando que van a tener una jubilación. Así, también estaríamos afectando a ese 75% de aportantes que queda”, precisó.