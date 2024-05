La mayoría de empresarios tiene, más o menos, claro el perfil del Gobierno y saben a qué están jugando para el 2024 y 2025, pero la gran incertidumbre es sobre la inversión en 2026, señaló Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE). En entrevista con Correo destacó partes importantes de la propuesta del Nobel de Economía 2018 durante su participación en un evento de mineros.

Hizo hincapié en la importancia de que los jóvenes tengan un buen primer empleo, de darles la oportunidad de aprender en el trabajo; que no se penalice a las empresas por contratar un trabajador joven y darles los incentivos para que tomen el riesgo de contratar a un joven que está en sus últimos años de colegio o de la universidad. Parte de la idea central es que la formación es entender el trabajo como escuela y escuela como trabajo.

¿Está en línea con la que se denominó Ley Pulpín?

Si, está muy en línea con esa norma (Ley Pulpín que promovía la contratación de jóvenes de entre 18 y 29 años). Se aprobó en el Congreso, pero no prosperó. Desde allí (2014) no se ha vuelto a poner el tema en agenda porque se percibe que es políticamente muy complicado, muy “costoso” para el candidato, para el congresista, se dejó de lado. El Nobel dijo que es muy importante facilitar a quienes ingresan a la fuerza laboral accedan a un buen empleo. Creo que su propuesta tiene un buen sentido común.

Otro tema que es bueno destacar del Nobel es que piensa que no es buena idea limitar los períodos de los alcaldes o gobernadores regionales. Considera que se debe empoderar a alcaldes y gobernadores que hacen bien su trabajo. Es decir, su visión es qué hacer para que haya mayor flexibilidad y mayor competencia dentro de unidades territoriales.

La reelección indefinida atrae la corrupción

No lo mencionó, específicamente, pero si me preguntas digo que hay un control que viene de Contraloría, pero luego se tiene un control político que se da en la siguiente elección, para mi estos controles deberían ser suficiente. Para presidente (de la República) si creo que debe haber un límite en la reelección. El alcalde no tiene oportunidad de generar un ecosistema como si puede hacerse desde la Presidencia, tal como se hizo en Nicaragua y Venezuela, de copamiento del poder, que deteriora el sistema electoral. Tampoco se ve la necesidad de limitar el período a los congresistas.

Creo que su tema es más el estado de derecho, para él (Romer) es el camino central dónde hay posibilidades de desarrollo. Parte interesante de lo que dijo (Romer) es que piensa que debería aprovecharse las capacidades que han construido otros gobiernos para ayudarnos a construir nuestras propias capacidades. Considero que podría ser algo así como un G2G, pero en lugar de infraestructura pensarlo, por ejemplo, para educación o para seguridad. Puede ser una cosa a considerar. Por ejemplo para aplicar un G2G para seguridad sería que puedan venir a Perú policías de Canadá para que transmitan sus mejores conocimientos, de repente en un período largo de adecuación.

Su presencia fue importante en el foro porque es una muestra de que, por lo menos, en los últimos tiempos hay una posición, al más alto nivel, favorable al desarrollo del sector minero. Desde la Presidencia se ha tenido algunos mensajes que transmiten alguna estabilidad. En general, la mayoría de empresarios y personas tienen, más o menos, claro el perfil de este Gobierno. El 2024 y el 2025, para bien o para mal, sabemos a qué estamos jugando. La gran incertidumbre, en realidad, que se teje alrededor del apetito de inversión es del 2026 hacia adelante. Claro, en los últimos meses se ha tenido un incremento en el ruido político, que de todas maneras desanima.

¿Qué opinas de la minería informal y el Reinfo?

En minería artesanal e informal hay ciertas zonas grises con las que se puede seguir trabajando, pero eso no puede ser excusa para la inacción en el resto. Las actividades criminales tienen que tratarse como lo que son, sin extensión, excepciones, exoneraciones o medias tintas.

Director del Instituto Peruano de Economía (IPE). Economista por la Universidad del Pacífico. Magíster en Análisis de Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Es director del Banco Central de Reserva (BCR).