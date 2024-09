El economista y socio de Macroconsult, Elmer Cuba, consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no debería dejar solos a los distritos mineros, sino todo lo contrario. Dijo que la entidad tiene que ayudarlos a gastar mejor su canon. Así lo indicó en una entrevista con el programa Diálogos Mineros, producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Cuba sostuvo que las provincias o comunidades en donde surja actividad minera, deberían ser sinónimo de fiesta y desarrollo. ¿Cuál es la razón? Pues nunca en tan corto tiempo llegarían a recaudar una gran cantidad de recursos como con la minería.

“Una mina, en verdad, es ganarte la lotería. Si esa mina queda en tu distrito o en tu provincia, es una fiesta infinita. No hay manera que ese municipio tenga tantos recursos, mira el caso de San Marcos en Áncash donde está Antamina, o de Yarabamba en Arequipa donde está Cerro Verde . Entonces esos distritos jamás hubieran tenido esos ingresos, ahora que lo gasten mal o bien, es otra historia”, comentó.

En ese sentido, afirmó que el MEF debería acompañar a los distritos mineros en la realización de proyectos, a fin de que se gaste debidamente el canon minero. “Allí hay una responsabilidad de MEF, no los puede dejarlos solos en aras de la descentralización, tienes que ayudarlos en hacer mejores proyectos para que ese canon se gaste bien en educación, salud y capital humano, de tal manera, que la gente internalice que una mina es sinónimo de bienestar”, apuntó.

Bajo esa premisa, dijo que, si la población cercana al yacimiento conociera y accediera a las oportunidades de desarrollo, no habría oposición. “El canon se puede gastar en comida y en educación para los niños. También becarlos en el extranjero, eso no está prohibido, pero ese camino es largo y no se hace. Los peruanos debemos exigir eso (a las autoridades)”, refirió en el programa del IIMP.

Beneficios

En otro momento, el socio de Macroconsult destacó dos importantes beneficios de un proyecto minero para la economía peruana. En primer lugar, otorga una estabilidad al dólar y fortalece las cuentas fiscales.

“¿Cuál es el ADN de un proyecto minero, cuando el Perú exporta una materia prima de minería metálica? Tiene dos atributos. Primero, fabrica dólares, hace que el dólar en el Perú sea estable y potencia el sector externo peruano en una economía abierta del Perú al mundo con TLC abiertos, es muy potente una minera pues hay más exportaciones, fortalece el mundo externo y ayuda a la estabilidad del dólar. Y, en segundo lugar, el ingreso tributario, fortalece mucho las cuentas fiscales es su principal activo”, finalizó Cuba.