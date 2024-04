El Congreso modificó la Ley 31143 para eliminar la comisión por transferencia bancaria y pago de tarjeta de crédito.

En ese sentido, incorporó la disposición complementaria final sexta en la ley, que precisa que en los contratos de cuenta de ahorro y de cuenta corriente no procede el cobro de la comisión por transferencias bancarias a otra o desde otra entidad bancaria del sistema financiero.

También establece que en el contrato de tarjeta de crédito, no procede el cobro de la comisión por pago de tarjeta de crédito mediante una entidad financiera o de un tercero distinto de la empresa con la que se contrató el producto, con excepción del pago de tarjeta de crédito a través de una caja rural de ahorro y crédito, caja municipal de ahorro y crédito, caja municipal de crédito popular o cooperativa de ahorro y crédito.

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Wilson Soto Palacios, señaló que se busca eliminar los costos que hoy asumen los consumidores por transferir su propio dinero a través de entidades financieras y de pagar sus tarjetas de crédito.





Pertinente. Al respecto, el abogado especializado en finanzas, Alfredo Lau Tam, considera que es pertinente eliminar esas comisiones.

“En términos de eficacia no tiene ningún beneficio obtenido durante estos 18 años de vigencia. Solo aumenta los costos de transacción y desalienta a bancarizar transacciones”, explicó a Correo.

Sobre la posibilidad que las entidades financieras puedan reemplazar esa comisión por otra, dijo que a la fecha no observa que genere otro tipo de comisión, siempre que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encarezca el costo regulatorio de trazabilidad del dinero para fines de prevención de lavado de activos, “lo cual no creo que suceda bajo un estándar de razonabilidad”.