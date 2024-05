El gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho Paz, reveló que evalúan la posibilidad de que las instituciones educativas amenazadas por extorsionadores en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, realicen clases virtuales para evitar alguna tragedia. Agregó que, por lo pronto, un colegio ya brinda clases remotas y otros dos planteles solicitaron ingresar a esa modalidad tras sufrir ataques con explosivos.

Los Casos

Como se recuerda, en su momento, el funcionario reveló que al menos unos 150 centros educativos de la región denunciaron ser víctimas de extorsionadores este año. El distrito en donde más atentados se registran es El Porvenir, por lo que la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) N° 1, a donde pertenecen estos colegios, recibió solicitudes para dictar clases virtuales.

“Si es que en esos colegios existen las amenazas no tendríamos otra alternativa, aunque llevarlos a la virtualidad implica que retrocedamos en el tema de los aprendizajes. No es lo mismo, porque los chicos vienen de hogares pobres y no cuentan con recursos para tener tecnología en sus casas. Poder hacer un trabajo virtual es complicado”, indicó.

Martín Camacho detalló que a la fecha el colegio Santa Rita de Jesús, que fue atacado a balazos a plena luz del día, tiene clases remotas.

“La semana pasada me conversó muy preocupado el director de la Ugel 1 porque hubo dos explosiones en dos colegios más y me estaba pidiendo la autorización para que hagan trabajo virtual”, acotó.

El gerente de Educación agregó que no solo centros educativos particulares son víctimas del hampa. También colegios públicos en donde se ejecutan trabajos de refacción están en la mira.

“También están extorsionando a empresas contratistas que están ejecutando proyectos de inversión pública”, afirmó el funcionario.