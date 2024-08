El economista socio de Macroconsult, Elmer Cuba, señala que lo positivo del mensaje presidencial es que demuestra que el Gobierno es estable políticamente y es bueno para la inversión privada, que este año dejará de caer y crecería 2%. En entrevista con Correo, dijo que la batalla que está dando la minería ilegal en Pataz no se puede perder porque será peligrosísimo para la minería. También advirtió que se debe tener cuidado con el déficit fiscal.





¿Qué comentario le merece el mensaje presidencial?

La forma y el fondo pésimo, cinco horas es falta de respeto con los ciudadanos. Sobre el fondo, un listado de medidas que cualquiera puede decir no es la idea de un mensaje a la Nación. ¿Ahora, qué es lo positivo dentro de todo? Es que es un Gobierno que se está estabilizado políticamente, a diferencia de hace un año. El solo hecho de ser estable y con un horizonte esperado hasta el 2026 es positivo para la inversión privada, baja la incertidumbre y eso se refleja, por ejemplo, en el éxito que ha habido con los proyectos de APP, que sacó Proinversión, como el Anillo Vial Periférico, las concesiones que hay para los PTAR (Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales), de transmisión eléctrica. Son ejemplos concretos de gestión política que tiene frutos económicos y es posible por esta estabilidad.





¿Acierta el Gobierno al crear un Ministerio de Infraestructura?

Sí, es una buena idea que hay que llevar a la práctica porque las unidades ejecutoras, por ejemplo, de Educación o de Salud, son muy débiles y no están preparadas. Se requieren expertos en inversión pública, expertos en infraestructura, no importa si es para una carretera, colegio o posta. Los ministerios de Educación o de Salud, por ejemplo, están llenos de expertos en educación, en salud, nunca han tenido expertos en infraestructura, siempre han sido deficitarios, han tenido problemas, rotaciones. Entonces, la idea de concentrar estas especialidades en un ministerio de obras públicas, sin duda, es una muy buena idea. Ahora hay que ir a la letra chica, ¿no? Qué es lo que entra y qué es lo que no entra, pero sí es una buena idea quitarle esa carga administrativa a los ministros que no son expertos en infraestructura.





Se dice que el nuevo ministerio concentrará proyectos y se prestaría a la corrupción. ¿Dónde queda la Contraloría?

Hay corrupción así sea pequeña o grande, este no es el problema. Por especialización van a poner expertos en administración pública y de infraestructura en un solo ministerio, especializados en evaluar proyectos, en producirlos y licitarlo. Además, facilitará el control de la Contraloría. Además, tiene un efecto colateral positivo, que es el manejo centralizado de la inversión pública, hoy está totalmente descentralizada, no solo en gobiernos locales, o regionales o gobierno central; será unificado y responderá mejor a la política fiscal. Si se quiere acelerar los proyectos, estarán en un solo ministros. El MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) tendrá que sacar el látigo.





¿Qué ministerios deberían fusionarse?

Cultura y Educación me parece que podrían ser uno solo, básicamente.





El nivel de gasto del Gobierno es alto, y no se cumplirá, otra vez, el déficit fiscal.

Siempre se ha cumplido la regla fiscal y cuando no se podía cumplir se pedía una licencia. Ahora se le ha dado la licencia y, si no se va a cumplir, sí que es complicado. Entonces, hay que cuidar el riesgo país (que si se pierde se encarecen los créditos por las altas tasas de interés). El Ministerio de Economía tiene que informar al mercado que este año no se va a cumplir la regla fiscal, lamentablemente, pero que el próximo año, gracias a la regularización de (impuesto) renta, que va a ser muy potente, el déficit fiscal va a caer más de un punto. Hay que explicar desde ahorita que hacia abril del próximo año sí se va a conseguir, rápidamente, alcanzar la meta, pero que este año se hará todo lo posible para cumplir la nueva meta de 2.8%, no se puede dar una versión laxa. En junio se estaba con un déficit fiscal de 4% del PBI y la meta es 2.8% y queda medio año, va ser difícil, hay que tener cuidado con esto.





¿Cómo observa al ministro de Economía, José Arista?

Es diferente ser ministro de Economía de un Gobierno fuerte, acompañado del Congreso, que de uno débil. Yo creo que él (Arista), si se compromete con un déficit fiscal bajo, debe jugarse por esto, para eso ha pedido licencia al Congreso. Tiene una fama bien ganada de fiscalista y mejor que esté allí. Siempre ha cuidado la caja y no veo por qué deba cambiar ahora.





¿Qué falta para dinamizar la inversión privada y pueda crecer este año?

La inversión privada tiene tres componentes: el minero, el de la autoconstrucción y el de los bienes de capital. No todos los años se tiene un Toromocho o un Quellaveco, entonces, de todas maneras la inversión minera iba a caer hasta estabilizarse a los niveles de ahora, que son los normales. La parte de vinculada a la autoconstrucción de casas tuvo un récord histórico en 2022 y también iba a caer. Por esto era inevitable que la inversión privada, como un todo, caiga con cualquier gobierno, con cualquier ministro. Lo que no ha caído tanto es la inversión corporativa, la que nos importa más, la que genera empleo, es la inversión en bienes de capital, puro y duro, que se dan para las fábricas, se está estabilizando y crecerá un poco. Es una buena noticia, este año la inversión privada deja de caer y comienza a crecer un poco. En 2023 no se tenía Quellaveco y cayó muy fuerte la construcción. Se piensa que la inversión la hacen las empresas y el consumo lo hace la familia, es verdad, pero el consumo también lo hacen las empresas y la inversión también la hacen las familias, que compran casas o hacen una nueva habitación. La inversión privada gruesa la hacen las empresas. El año pasado hubo menor inversión privada familiar en casas. La familia peruana invirtió menos en casas y departamentos.





¿Petroperú es una mochila muy pesada para el país, verdad?

Efectivamente, todo le salió mal y el puntillazo final fue el gobierno de Castillo, que puso gente inescrupulosa, inexperta, que afectó severamente el capital de trabajo. Además, la salida de la Unidad de Flexicoking de la refinería de Talara golpeó los ingresos de la empresa, que eran clave y se complicó la sostenibilidad de la empresa. Lo que se filtró del informe de Arthur D. Little demuestra que es una empresa que vale muy poco, hay que sacarla del hoyo. El Estado peruano tendrá que pagar parte de las deudas de los acreedores. La principal amenaza fiscal, aparte del alto déficit fiscal, es cómo se va resolver lo de Petroperú, es clave para el déficit fiscal del país.





El Ministerio de Economía hará malabares para sacarla de ese entrampamiento

Yo creo que el tiempo está pasando muy rápido y debe verlo ya, la Presidenta. Que ella resuelva con el consejo de Arista y del MEF y tome la decisión, no puede esperar más tiempo en el limbo. Además, no creo que el Gobierno tenga la intención de privatizarla, no tiene fortaleza política para esto, pero que sería lo correcto. Hoy día, la presidenta Boluarte tiene que tomar la decisión, tiene que hacerle caso a su ministro y comenzar a sanear severamente el tema para minimizar las pérdidas fiscales, porque es un hueco fiscal y hay que hacer es que esa pérdida sea lo menos posible para no afectar tampoco a los otros acreedores.





La minería ilegal es un grave problema para el país.

El precio alto del oro motiva que haya abiertamente la minería ilegal, que le permite manejarse bajo la sombra, romper voluntades de Fiscalía, jueces, policías, y seguir operando. El precio del oro le da esa protección, lamentablemente. Se conoce lo que pasa en Madre de Dios, ahora, la novedad es Pataz donde se marca claramente la frontera entre la República del Perú y el mundo salvaje, la delincuencia. Ahorita hay una guerra entre la República del Perú y los sectores de delincuentes, abiertamente. Esta batalla no se puede perder como se ha perdido en Madre de Dios. Sería un retroceso mayúsculo, cualitativo, peligrosísimo para el sector minero. Hay que hacer lo necesario, lo suficiente, que es ‘chotear’ el tema de Reinfo, cambiarlo, y militarizar la zona. Es una batalla entre la legalidad y el mundo delincuencial, terrorista. La presidenta Boluarte lo ha pasado por agua tibia en su discurso.





Es lo que se reclama a la presidenta, no ser firme contra la minería ilegal.

Sí, además, el tema se debilita con la presencia de (Eduardo) Salhuana (en el Congreso). Es conocido su vínculo con la minería ilegal. Lamentablemente hemos caído en tan bajo nivel.





Tía María ya tiene el respaldo del Gobierno.

Falta que le aprueben su cambio del Estudio de Impacto Ambiental, van a cambiar un poco la metodología en el uso de agua, tomará un poco de tiempo. Que bueno que la presidenta esté de acuerdo, pero creería que ella no debe publicitar su respaldo porque como no es popular, le puede contagiar el antiboluartismo; mejor que haya un apoyo marginal. Entre los que se oponen a Tía María hay quienes tienen ideología ultra y también hay temor de agricultores que piensan que serán contaminados, y eso un error, no es verdad, pero en esa medida están dispuestos a enfrentar el proyecto. Se debe enfrentar el problema con diálogo entre la empresa y el sector, la presidenta no debe contaminar este diálogo porque no es popular. Si se politiza el tema se alineará a la gente contra la presidenta. Que lo deje en la agenda del MEF y del ministro Rómulo Mucho y su equipo. Mientras la presidenta hable menos de Tía María, mejor.