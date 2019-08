Empleo: Más de 900 mil trabajadores tienen gran opción para formalizarse

Síguenos en Facebook

En el Perú, hay un poco más de 1 millón 800 mil trabajadores informales, tanto en grandes como en medianas, pequeñas y microempresas, que ganan más que el sueldo mínimo, señaló el socio de Macroconsult Elmer Cuba.

Explicó que, de ese total, 900 mil tienen una gran opción de formalizarse; es decir, que tengan un contrato de trabajo que les permita acceder a un seguro de salud y una pensión para la jubilación.

En ese sentido, Cuba dijo que su consultora trabajó una propuesta para reducir el nivel de la informalidad laboral, que pasa por ajustes a las normas laborales, como dar incentivos tributarios, que disminuyan el temor de los microempresarios, fundamentalmente considerando que muchos tienen utilidades de sobrevivencia, por lo que una carga tributaria más pesada los haría salir del mercado en el que desarrollan sus actividades.

Elmer Cuba, quien expuso en el marco del IV Congreso Anual de la Asociación Peruana de Economía (APE) 2019, en la Universidad del Pacífico, dijo que la informalidad laboral en el país es muy alto, particularmente entre los que trabajan en las microempresas.

Precisó que en todo el mundo hay informalidad, como en Japón, donde el 20% de sus trabajadores está en esas condiciones.

En el caso del Perú, explicó que en las grandes empresas el nivel de trabajadores informales es de 20%, mientras que en las medianas alcanza el 50%.

Pero en las microempresas la situación es muy crítica porque el 90% de sus trabajadores son informales, ya que muchos son familiares del dueño de una empresa, son los hijos que no perciben una remuneración o particulares que reciben un sueldo mínimo pero no tienen ningún tipo de protección (salud y pensión).

Cubas señaló que la propuesta de Macroconsult considera que el tema de la fiscalización es parte importante del proceso de formalización laboral en el país.

También afirmó que la Sunat tiene que ser más amigable con los microempresarios (bodegueros, entre otros).

