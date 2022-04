En enero de este año la exportación de aceituna sumó más de US$ 3.3 millones, registrando un alza de 12.5% en comparación al mismo mes de 2021 (US$ 2.9 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Con US$ 1.7 millones, Brasil logró en el primer mes del año un incrementó de 12.7% y así se convirtió en el principal mercado al concentrar el 53.4% del total de envíos.

Las empresas líderes en enero de este año fueron: Nobex Agroindustrial S.A., Agroindustrias Nobex S.A. y Fundo La Noria S.A.C., pues representaron el 47.8% de estos despachos.

Les siguieron Inversiones Yauca E.I.R.L., Oliva Perú S.A.C., Lanchipa Crisosto Nelly Elisenia, Oli S.A.C., Exportaciones Mirsa E.I.R.L., Importaciones Exportaciones Fundo Olivar E.I.R.L., Agroindustrias Aceitunas de mi Tierra S.A.C., y otros.

Exportaciones en el 2021

Según Inteligencia el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, en el 2021 los despachos de aceitunas superaron los US$ 46.5 millones, lo que significó una caída de 0.7% respecto al 2020. La presentación convencional acumuló US$ 46.4 millones, y la orgánica poco más de US$ 107,000.

Estos despachos (enero-diciembre del año pasado) estuvieron compuestos por aceitunas en conserva sin congelar (US$ 33 millones), aceitunas conservadas provisionalmente impropias al consumo inmediato (US$ 13.2 millones), aceitunas conservadas en vinagre y aceitunas frescas (verdes y negras).

El año pasado Latinoamérica concentró el 83.8% de los pedidos totales de ese producto alcanzando los US$ 39 millones, seguido de Norteamérica (13.6%) con US$ 6.3 millones y Europa (1.3%) con US$ 620,000.

Brasil fue el principal destino con US$ 19.9 millones, seguido de Chile (US$ 16.3 millones) y Estados Unidos (US$ 6.2 millones). Estos países también lideraron la demanda de aceitunas convencionales.

Algunas de las presentaciones comercializadas en el mundo –en especial en Brasil, EE.UU., Ecuador y Chile, ya sean en vidrio o bolsa–, son las aceitunas verdes con almendras, aceitunas griegas, aceitunas negras deshuesadas, en rodajas y enteras; marinadas, rellenas de pimiento, y demás.

Importaciones

El año pasado, las importaciones peruanas de aceituna sumaron US$ 1.6 millones, registrando una variación positiva de 47.5% en comparación al 2020, año del inició de la pandemia, detalló el informe del CIEN-ADEX.

España fue el principal proveedor de aceitunas a Perú con US$ 1.4 millones (84.8% del total). En segundo lugar se posicionó Grecia con US$ 106,000 (6.4%) y Egipto con poco más de US$ 52,000.

En el 2020 Perú ocupó el puesto N° 10 del ranking mundial de naciones exportadoras de aceitunas y el N° 12 en el ranking mundial de productores.

