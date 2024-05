El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, dijo que sería muy fácil creer que se puede crecer bajando la tasa de interés, es decir, aplicar una política monetaria expansiva (que puede generar más inflación).

Afirmó que Perú, al igual que casi todos los países del mundo tuvo que subir la tasa de interés de referencia (TIR) para enfrentar la inflación, pero en ningún caso llegó a los dígitos (fue de 8.8%). Inclusive, agregó, sigue teniendo la tasa más baja, incluso por debajo de Japón, Canadá o EE.UU.

“La política monetaria puede ser anticíclica (con estímulos), pero frente al crecimiento potencial (de la economía), crecimiento que se puede tener con una inflación estable”, precisó.

Es decir, bajar la tasa de interés no define el crecimiento de una economía como la peruana.

Durante su intervención en D1 Summit 2024, que organizó El Comercio, precisó que en la actualidad el gran problema del mundo es la inflación (alza de precios), con la cual batalla actualmente la economía de EE.UU., que tiene un crecimiento vigoroso.

El viernes pasado, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, pidió a Velarde que baje la TIR.

Sobre ese pedido, Juan José Marthans, profesor del PAD de la Universidad de Piura, dijo a Correo que no era pertinente porque generaría una fuga de capitales de Perú.

Mensaje. Al final de su exposición, el presidente del BCR aclaró que “no he tenido ni tengo ningún enfrentamiento con el ministro de Economía, ni pienso tenerlo, y me parece realmente penoso estar discutiendo con el ministro. No creo que se vea bien”.

Velarde también se refirió a la relación entre los constantes cambios de ministros y la inestabilidad.

“Yo, desde que soy el presidente del Banco Central tengo como 20 ministros de Economía y es bastante inusual. En los países es normal que entre un ministro y dure un Gobierno”, comentó.

Velarde dijo que en los últimos 20 años, Perú se ha mantenido a flote por las inversiones a gran escala (macro).