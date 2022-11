Las exportaciones industriales peruanas sumaron US$ 4,707 millones entre enero y agosto, lo que significa un crecimiento de 28.2% respecto al mismo periodo de 2021 (US$ 3,671 millones 793), sin embargo, los sectores de textiles, prendas de vestir y otros no alcanzaron sus montos históricos, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según el gremio, el rubro más importante fue el químico (US$ 1,562 millones), que incrementó sus despachos en 34.7% respecto al 2021 (US$ 1,159 millones). Sus partidas más sobresalientes fueron el ácido sulfúrico y óxido de cinc y sus mercados Chile (US$ 286.3 millones), Ecuador (US$ 166.3 millones) y EE.UU. (US$ 163.8 millones).

Le siguió la siderometalúrgica (US$ 1,141 millones), con una variación positiva de 22.3% en comparación al año anterior (US$ 933 millones). Sus productos más trascendentales fueron el zinc sin alear y el alambre de cobre refinado. EE.UU. (US$ 243.8 millones) fue el principal comprador con el 21.3% de participación. Otros compradores fueron Colombia, Bolivia, Ecuador y Bélgica.

En el tercer lugar se ubicó las prendas de vestir (US$ 936.1 millones) con un alza de 36.9%. EE.UU. (US$ 643.1 millones), su destino líder, importó mayormente los demás t-shirts de algodón para hombres y mujeres.

Luego se ubicaron la metalmecánica (US$ 435.8 millones) y textiles (US$ 335.4 millones ) con variaciones de 22.8% y 22%, de forma respectiva.

Aún así, estos rubros no llegan a alcanzar los montos percibidos entre los años 2012 y 2014.

Los textiles con US$ 335.4 millones no lograron los US$ 422.074 millones de 2014, las prendas de vestir con US$ 936.1 millones contra los US$ 1,019 millones de 2012 y otros con US$ 296.7 millones versus los US$ 419.9 millones también de 2012 (periodo enero-agosto).

Cifras generales

El principal mercado de los envíos industriales en general entre enero y agosto del 2022 fue EE.UU. (US$ 1,271 millones), que aumentó sus pedidos en 31.4%, Chile (US$ 520.2 millones) con su mayor demanda de ácido sulfúrico, Colombia (US$ 436.5 millones), demandó alambre de cobre refinado, Ecuador (US$ 376.8 millones), Bolivia (US$ 362.4 millones), Brasil (US$ 179.6 millones), México (US$ 179.8 millones), entre otros.

Durante el mes de agosto, los envíos industriales sumaron US$ 585.7 millones un 13.4% más que en el mismo mes del año anterior.

