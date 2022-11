Los envíos peruanos a Qatar sumaron US$ 491,676 entre enero y septiembre de este año, lo cual significó un incremento de 72.3% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 285,420), resaltando la demanda de la oferta no tradicional, principalmente madera moldurada, granada y quinua, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

En el periodo analizado solo se registraron despachos en cuatro subsectores. El principal por monto exportado fue la agroindustria con US$ 190,370, seguido del químico con US$ 143,771, maderas con US$ 138,918 y prendas de vestir con US$ 18,616.

El producto más demandado fue la madera moldurada con US$ 138,918, concentrando el 28.3% del total despachado. Completaron el top five las granadas (US$ 57,183), quinua (US$ 54,262), medicamentos para uso veterinario (US$ 39,720) y semillas y frutos oleaginosos (US$ 36,537), sumando un total de 21 partidas.

El gremio empresarial señaló que Qatar es una de las economías más importantes del mundo, pues al cierre del 2021, su Producto Interno Bruto (PBI) rodeó los US$ 179,570 millones, cifra mayor en 1.5% al 2020.

A pesar de no existir ningún tratado de libre comercio que impulse el comercio, en el 2018 ambos países firmaron cuatro acuerdos a fin de profundizar las relaciones bilaterales, dos de ellos vinculados al mejoramiento de procesos de tratados e instrumentos internacionales y cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas.

Otro para la eliminación de los requerimientos de visa para pasaportes diplomáticos y especiales, y el último como mecanismo de cooperación con el Instituto Nacional de Defensa Civil para el intercambio de experiencias en atención a desastres naturales y ayuda humanitaria.

ADEX resaltó el potencial de los productos peruanos pues son de alta calidad, muy valorados a nivel mundial por su gran funcionalidad, buenos para la salud y apreciados en el mundo por la coyuntura sanitaria. Es el caso de los granos andinos, frutas, verduras, productos agroindustriales, entre otros, es decir, los que hoy representan una dieta sana.

En el 2021 Perú fue el proveedor mundial N° 85 de Qatar y el N° 8 a nivel de Sudamérica, detrás de Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. Si se hace el cálculo, Perú representa un porcentaje mínimo de las importaciones cataríes.

Justamente el año pasado, los despachos a ese destino asiático ascendieron a US$ 322,749, reflejando un retroceso de 67.4% en relación al 2020 (US$ 991,000). La cifra más alta registrada fue en el 2017 cuando superó los US$ 5′453,000.

Consumidor catarí

Qatar es un país netamente importador de bienes de consumo y productos industriales, dado que la producción local es prácticamente inexistente. Tiene 2′900,000 de habitantes, quienes viajan y experimentan nuevos tipos de comidas influenciados por los frecuentes viajes de negocios y turismo que realizan a otros países.

Esto afecta la conducta de los compradores quienes poco a poco se tornan más sofisticados y educados en sus procesos de decisión de compra. “Ahora priorizan la alta calidad, prefiriendo productos gourmet, orgánicos y saludables”, concluyó el gremio.

