Para el ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, una salida para evitar que el GLP siga golpeando la economía familiar, es que el Ministerio de Economía evalúe si es factible subsidiar este producto y retorne al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Precisó a Correo que de concretarse esta medida debería ser temporal. Recomendó impulsar el tendido de redes de ductos para masificar el gas natural, que abunda en el país.

¿El alza de precios de los combustibles es por la reducción de la producción mundial?

El manejo de inventario de Arabia Saudita, por ejemplo, limitando el suministro de derivados de petróleo para que suban los precios, afecta severamente la economía peruana. En el caso del GLP (propano y butano), que utilizan más de 6 millones de familias en el país, se basa en un marcador internacional, el precio internacional, que está en dólares y si el dólar está casi en S/4, se encarecerá el principal combustible que usan en los hogares, afectando la economía familiar.

¿Cree que el GLP debería regresar al FEPC?

Sí, temporalmente, el FEPC puede ayudar pero en este momento, que estamos con una presión tributaria tan baja y que hay una serie de servicios que reclaman apoyo urgente, como salud y educación, es difícil que el Estado comprometa muchos recursos para un subsidio.

Con el dólar en casi S/4, ¿el balón del GLP ya está sobre los S/50?

El FEPC ayudaría, pero dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas cuánto recurso puede comprometer para subsidiar. Una solución más sustentable es avanzar en la masificación del gas natural.

Pero, ¿no cree que faltan ductos?

Piura está por llegar a 68 mil hogares con gas natural y no depende de Camisea, puede autoabastecerse. Una maniobra judicial amenaza el avance del suministro de gas natural en esta región. El gas natural es una solución de fondo y se puede llegar al resto del Perú con un gasoducto de menor dimensión respecto del que diseñó Odebrecht; no se necesita un tubo tan grande. Se puede llegar desde Ica a Arequipa, Moquegua y Tacna. También se puede llegar al Cusco con el ramal de seguridad o de emergencia que se haría en la zona de selva. Con una visión más ajustada a la demanda se puede avanzar en la masificación del gas, porque el índice de penetración de este recurso en el país no pasa del 21%.

¿En Perú abunda el conocido gas seco o gas metano?

Si y se puede llevar por ductos y también en camiones, sea comprimido o licuefactado, es más liviano, es más seguro y es más barato, porque los hogares ahorran más del 50% respecto del GLP. Hoy existe un programa para llegar a 400 mil hogares en Lima.

¿Es el proyecto que usará subsidio del FISE?

Es el programa que recién se ha diseñado y que era demandado desde hace mucho tiempo. Queremos que el nuevo Gobierno lo confirme; es una forma de ayudar a los hogares, protegiendo sus economías. Hay que reducir la dependencia del GLP que hoy importamos.

¿Por ahora, el GLP debe volver al FEPC para evitar que el balón de 10 kilos suba a más de S/50?

Se tiene que hacer una estrategia muy fina, que signifique en el corto plazo un esfuerzo, que solo el ministro de Economía (Waldo Mendoza) pueda estimar un subsidio mediante el FEPC, que no tenga un alcance mayor porque se tiene déficit fiscal, escasez de recursos. Pero además, se debe hacer un esfuerzo para masificar el gas etano.