Tras la aprobación del Fondo de Apoyo Empresarial del sector agrícola (FAE Mype-Agro) con S/ 2,000 millones, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex) destacó esta medida que beneficiará a más de 270 mil agricultores en el país.

Rafael Zacnich, economista jefe de ComexPerú, explicó que será un gran apoyo para los pequeños productores, pero señaló que esta norma “no especifica si es para los agroexportadores”.

“Tenemos que ver qué empresas toman ese apoyo, probablemente hay agroexportadores que ya se han acogido a Reactiva Perú o a FAE-Mype y estarán excluidos. Sin embargo, esta medida apunta más para los pequeños productores”, refirió.

Con respecto a la cobertura de garantías del 95% (para préstamos hasta S/ 15.000) y 98% (créditos hasta S/ 30.000), Zacnich sugirió que el respaldo debe ser en su totalidad.

Al igual que con los otros programas, Cofide será la encargada de administrar el FAE Mype-Agro.

LOS PRODUCTOS MÁS EXPORTADOS

En otro momento, el economista jefe de ComexPerú sostuvo que, a pesar de las dificultades que la propagación del coronavirus ha generado, tanto en el mercado nacional como en el exterior, la agroexportación siguió operando.

Agregó que, de enero a mayo de este año, la agroexportación creció en 2.2%. En caso de continuar la tendencia al alza, las exportaciones de alimentos para la segunda mitad del año serían por encima del 6%.

Además, resaltó que en mayo los principales productos que se exportaron fueron las paltas (US$ 320 millones), espárragos frescos o refrigerados (US$ 88 millones), bananos (US$ 68 millones), preparaciones alimenticias para animales (US$ 38 millones) y mandarinas (US$ 32 millones).

