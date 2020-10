La sala especializada en defensa de la competencia de Indecopi declaró que Uber es una empresa de tecnología y no una empresa de transporte. Esto a propósito de una denuncia de la Asociación de Consumidores Indignados del Perú del 2018, que alegaba competencia desleal contra los taxis peruanos.

¿Qué implicancias tiene esta resolución en otros aplicativos similares? Freddy Linares, director de Neurometrics y docente de la Universidad del Pacífico, inició enfatizando que este es un tema complejo y a la vez interesante, ya que las apps de economía colaborativa tienen una plataforma intermediaria, que se encarga de establecer algún tipo de reglas de juego.

Este crecimiento a nivel mundial de apps de este tipo tiene como efecto inmediato la revisión la normativa en diversos países, señaló el especialista. En ese aspecto, han tenido fallos en contra como a favor del modelo de economía colaborativa.

Para Linares, lo importante es que el modelo de negocio presenta una serie de componentes interesantes. Por un lado, una persona natural descarga un app, que probablemente tiene un algoritmo funcionando en otra jurisdicción. La pasarela de pagos puede ser local o extranjera, y los prestadores del servicio están dentro de una región.

Con esto no quiere decir que no haya espacio para regular este tipo de servicios, explicó Linares. Por ejemplo, en Estados Unidos, las personas que utilizan plataformas de alojamiento para listar sus departamentos, en algunos estados tienen un límite de días al mes, de otro modo lo pueden considerar en una categoría de proveedor de servicio tipo de hotel.

“Asimismo, en otros países le trasladan obligaciones a estas plataformas de intermediación. Si bien no están dando directamente el servicio, por su poder de alcance se le puede dar responsabilidades de validaciones tributarias, declaraciones de autorizaciones para dar el servicio, y en algunos otros casos les piden ser el agente de retención de impuestos”, indicó.

El experto señaló que lo importante es no frenar la innovación, pero a la vez se deben revisar mecanismos para proteger al consumidor, que es una de las partes interesadas en esta ecuación.

¿Debe existir una regulación especial para estos aplicativos de intermediación? “Perú es uno de los países que tiene una gran cantidad de regulación. Mi opinión es siempre evitar sobrerregular los casos específicos”, expresó el docente de la UP.

Sin embargo, aclaró que hay que mirar la legislación actual y ver cómo actualizar estos conceptos, porque finalmente el momento en que se hizo esta legislación no corresponde con lo que tenemos ahora, donde hay un uso masivo de internet, nuevos tipos de modelos de negocio y disposición de modelos inteligentes. Hay un desfase temporal y eso hay que ir revisándolo para que la legislación siga a la realidad, dijo.

NUEVAS PLATAFORMAS

Por su parte, Daniel Falcón, director de Neo Consulting, refirió que es una noticia importante el no señalar a Uber como competencia, porque permite que más plataformas similares puedan ingresar al mercado peruano o fortalecer su presencia.

“Esto abre un papel para Rappi, Cornershop, Glovo y otras empresas para que puedan entrar con mayor fuerza al país. De alguna forma estamos dando un mensaje que existe la libre competencia y vamos a tratar de favorecer a los clientes, y estos servicios son una innovación por el lado de competencia”, comentó Falcón.

Además de alentar el ingreso de nuevas plataformas tecnológicas, el titular de Neo indicó que también es un mensaje positivo para que las startups peruanas puedan crear plataformas similares y puedan competir y buscar la disrupción en sectores donde se necesite una competencia diferente.

Lo que sí, añadió, hay que tomar en cuenta que no se use la competencia abierta para llegar a un extremo de no ofrecer seguridad o los adecuados servicios.