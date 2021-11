Un cafecito, una gaseosa, un snack o un almuerzo con las amigas. A primera vista parece que no demandan mucho gasto, pero ¿has sumado cuánto dinero le destinas a estos gustitos denominados gastos hormiga?

MÁS INFORMACIÓN: Así puedes ahorrar dinero en tus adquisiciones por internet

Es importante que sepas que cada “antojo”, que te vas dando a diario, afecta tu bolsillo e incluso puede golpear tu presupuesto y descompletar el pago de tus gastos fijos. Por eso, es importante que te planifiques.

“Lo mejor está en la planificación y un presupuesto. Es importante también aprender a comprar, hacerlo con tiempo e incluso en grupo para poder reducir costos y gastos en movilidad”, explica Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de Pacífico Business School. Si te sientes identificado con lo que vamos contando, sigue leyendo esta nota.

¿QUÉ SON LOS GASTOS HORMIGA?

Los gastos hormiga son los típicos antojos de un chocolate, un helado, pero también los vicios como cigarrillos, salidas nocturnas y las loterías deportivas, por ejemplo, que a simple vista parecen que no generan mucho gasto, pero si haces un cálculo mensual o anual, te vas a dar una gran sorpresa. Ese gasto hormiga puede convertirse en un hormiguero. “En las loterías deportivas, esas que apuestas en los partidos y que ahora están de moda, vas gastando de S/10 soles en S/10 soles y puedes llegar a sumar como S/200″, explica el experto en finanzas Jorge Carrillo Acosta.

¿EN QUÉ SE VA LA MAYOR PARTE DE NUESTROS GASTOS HORMIGA?

Estos son algunos ejemplos de los gastos hormiga.

Comprar café en la oficina.

Botellas de agua.

Antojos.

Comida a domicilio o salir a comer.

Compra online compulsiva.

Loterías deportivas.

Productos no previstos en la lista de la compra del supermercado.

Comisiones de tarjetas de crédito.

Tener muchas plataformas de streaming y otras suscripciones.

Ir seguido al cine.

Taxis para trayectos cortos en los que puedes caminar.

Una o más tazas de café al día reducen el riesgo de que la persona contraiga Covid-19 (Foto: Pinterest)

¿SON MALOS LOS GASTOS HORMIGA?

Si, los gastos hormigas son malos porque no son imprescindibles, como la alimentación o el pago de servicios, por lo que merman tu economía y no permiten ahorrar. El especialista de la Universidad Pacífico explica que se trata de un deseo más que de una necesidad y al no tenerlo planificado, no lo controlas y gastas más de la cuenta. “Es bueno darse un antojo de vez en cuanto y es bueno también tenerlo previsto en el presupuesto”, añade Jorge Carrillo Acosta.

¿CUÁNTO PORCENTAJE PODRÍAMOS DESTINAR A LOS GASTOS HORMIGA?

No hay un porcentaje básico, pero no debería superar el 5% a 10% del presupuesto, si es que ya tienes cubierto tus gastos fijos y un porcentaje mínimo de ahorro.

¿CÓMO ME PUEDO SABER CUÁL ES EL MONTO QUE DESTINO A LOS GASTOS HORMIGA?

Cada vez que consumas un antojo o pagues algún servicio, anota en tu celular cuánto estás gastando o guarda los recibos si vas a un supermercado o restaurantes para que dimensiones cuánto es lo que estás gastando. Hay que mensualizarlo y anualizarlo. Te llevarás una gran sorpresa. Por ejemplo, si compras todos los días una botella de agua a S/1.20, que parece un gasto inofensivo, al mes destinamos S/36 soles y al año S/432. Si utilizas un tomatodo y lo llenas en casa, ese dinero lo podrías ahorrar.

Suma tus gastos pequeños y verás que afectan tu presupuesto de lo que te imaginas (Foto: Pixabay)

¿CÓMO PUEDO REDUCIR LOS GASTOS HORMIGA?

Es importante saber que no se pueden reducir de golpe porque estamos acostumbrados a ellos y son parte de nuestros hábitos o rutina. Por ello, debes reducirlos poco a poco. Aquí algunas recomendaciones.

Revisa tus planes de celular: fíjate si consumes realmente los megas o compara con otros planes más económico. (A veces no hay mucha diferencia)

fíjate si consumes realmente los megas o compara con otros planes más económico. (A veces no hay mucha diferencia) Consumo de antojos: si estas acostumbrado a comer a diario un chocolate y tomar una gaseosa, empieza a eliminar uno de ellos o a alternar.

si estas acostumbrado a comer a diario un chocolate y tomar una gaseosa, empieza a eliminar uno de ellos o a alternar. Los gastos de Internet: mira qué plan tienes y si puedes reducir megas.

mira qué plan tienes y si puedes reducir megas. Las plataformas de streaming: si tienes varias, analiza si realmente necesitas todas o si tienes el tiempo para utilizarlas.

si tienes varias, analiza si realmente necesitas todas o si tienes el tiempo para utilizarlas. Comer en la calle: debe ser para ocasiones especiales. Hasta un menú cuesta el triple de lo que puede salir cocinar en casa. Lleva tu táper al trabajo.

debe ser para ocasiones especiales. Hasta un menú cuesta el triple de lo que puede salir cocinar en casa. Lleva tu táper al trabajo. Compras: acude al supermercado con una lista.

acude al supermercado con una lista. Taxis: organízate y utiliza el transporte público o bicicleta.

organízate y utiliza el transporte público o bicicleta. Anota: cada gasto que realizas en el día.

¿CÓMO PUEDO ARMAR UN PRESUPUESTO?

Estos son los pasos básicos para armar un presupuesto.

Calcula tus ingresos netos.

Calcular ingresos fijos y variables: sacar un promedio de los últimos seis meses, si en caso recibes comisiones.

sacar un promedio de los últimos seis meses, si en caso recibes comisiones. Calcular gastos: vivienda, servicios de alimentación, manutención (salud, vestido, aseo, limpieza, servicios básicos, educación) gastos de transporte. Los antojos diarios.

Es importante meter en su presupuesto un fondo de emergencia ante cualquier eventualidad.

Si reduces tus gastos hormiga, vas a poder ahorrar. Trázate objetivos.