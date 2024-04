Lucho Cáceres tras polémica por la película de Ernesto Pimentel: “Críticas van a haber de todo tipo”

Lucho Cáceres se pronunció sobre la polémica que se generó tras el estreno de la película ‘Chabuca’ de Ernesto Pimentel. Puedes muchos comparan la versión del creador de la Chola Chabuca y el libro de su expareja, Alex Brocca.

El artista decidió marcar distancia y solo recomendó ir a ver el filme por las grandes actuaciones del elenco.

“ Yo recomiendo que vayan a ver ‘Chabuca’ por la inmensa actuación de Sergio Armasgo y de todo el elenco, Miguel Dávalos, eso es lo tengo que decir sobre ‘Chabuca’ ”, declaró para El Popular.

“ Las críticas siempre van a haber, como te digo, críticas van a haber de todo tipo, me gusta o no, me parece mal o no, yo lo recomiendo que vayan a ver la tremenda actuación de Sergio Armasgo ”, agregó.

Ernesto Pimentel explica por qué sus videos del 2000 no están en internet: “No era tan simple”

El estreno de la película ‘Chabuca’ generó varias dudas sobre la relación de Ernesto Pimentel y Alex Brocca. Además, a muchos les parecía raro no encontrar ningún video de su romance en internet.

Como se recuerda, el fallecido bailarín reveló que mantuvo un vínculo sentimental con el intérprete de la Chola Chabuca en el año 1999, además, dio una entrevista para el programa de Magaly Medina, sin embargo, los videos no están en internet y se supo que solo los tendría Latina.

“Siento que me hubiera encantado confiar al comienzo de mi vida para que alguien guarde mis recuerdos, tengo muy pocas fotos. Por ejemplo hay muchas cosas que no permanecen en las redes sociales porque son cosas que pasaron en el año 2000″, expresó Pimentel en una entrevista en ‘Nueva Q’.

“En el 2000 no había TikTok, no había Instagram, no había Twitter. ¿En qué año exisitió YouTube? ¿Y qué se subía a YouTube? Cada vez era más difícil, no era tan simple como ahora. (...) Mis programas no están en el aire porque eso no se subía antes con la rapidez de ahora”, agregó.

Te puede interesar