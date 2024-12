La inversión en proyectos de exploración minera en Perú ha alcanzado un total de US$ 644 millones, según la cartera de proyectos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esta cifra representa un crecimiento significativo en comparación con el año anterior, cuando se registró solo US$ 491 millones.

La cartera de proyectos del Minem agrupa 75 iniciativas situadas en 17 regiones, con las regiones de Áncash y Arequipa liderando la exploración minera en el país. Según Homar Lozano, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el 70% de estos proyectos de exploración están enfocados en la búsqueda de metales críticos como el cobre, el zinc, el litio y la plata.

“El 40% de nuestra inversión en exploración es de cobre, un 30% de oro, tienes un 13% de zinc, un 12% de plata, un 3% en litio, un 2% en hierro. Si quitamos el tema del oro, que es un metal valioso, los demás son metales considerados críticos”, destacó Lozano.

La región La Libertad lidera el monto de inversión acumulada con US$ 120 millones, seguida por Pasco con US$ 86 millones y Áncash con US$ 83 millones.

Sin embargo, el camino de la exploración minera en Perú no está exento de obstáculos. Según Lozano, “la tramitología para obtener permisos puede tomar entre 1 y 3 años, lo que complica el proceso de iniciación de los proyectos”.

En conclusión, la inversión en exploración minera en Perú sigue creciendo, con un enfoque en la búsqueda de metales críticos. Sin embargo, es importante abordar los desafíos que enfrenta la industria para asegurar un crecimiento sostenible.

