El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, señaló que la Comisión de Energía y Minas del Congreso tiene en discusión el Proyecto de Ley del Ejecutivo sobre Formlización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Precisó en RPP que además hay otras seis propuestas de congresistas, que dicha comisión las articulará con el PL del Ejecutivo.

En tanto, prosiguió, el Minem se reúne con los gremios y pronto lo haría con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) para presentar propuestas consensuadas que permitan mejorar el PL del Ejecutivo.

Montero de refirió también al Registro Integral de Formalización minera (Reinfo), precisando que “no veo la necesidad de hacer eso (ampliar su vigencia) porque tenemos el mandato de mejorar e impulsar la formalización minera”.

Agregó que el Reinfo tiene que transformarse en algo diferente, que considere incentivos financieros, comerciales, técnicos, para mejorar la recuperación de los minerales, que impacte en el negocio del pequeño minero, que tendrá entonces el interés de formalizarse porque tiene que ver con la rentabilidad de su negocio

Incentivos. En ese sentido, el titular del Minem manifestó que mientras no haya incentivos económicos la gente no se va formalizar porque no le encuentra sentido.

El titular del Minem declaró desde Toronto, donde participa en un encuentro minero que organiza Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) de Canadá.

Allí también está presente el titular de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, quien, en su presentación ante los inversionistas, dijo que para el 2025 se hará seguimiento a 27 proyectos que implicarán inversiones de más de $2 800 millones, entre los que están la ampliación de Las Bambas (Chalcobamba, Apurímac), Quellaveco (Moquegua), San Gabriel (Moquegua), Inmaculada (Ayacucho), Mina Justa (Ica), entre otros.