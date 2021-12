Entre enero y noviembre del 2021, las importaciones marcaron un nuevo récord histórico en los últimos 20 años, alcanzando los US$ 46,000 millones, con lo que experimentó un crecimiento de 43% frente al mismo periodo del 2020 y 18.4% en relación al 2019, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

“El monto a noviembre superó el anualizado del 2020 (US$ 36,100 millones) y el 2019 (US$ 42,400 millones) e inclusive los montos históricos más altos como el del 2013 (US$ 43,300 millones) y el 2018 (US$ 43,200 millones)”, detalló el jefe de Estudios Económicos del CIEN-ADEX, Carlos Adriano Pérez.

De los 12 sectores, 2 cerraron en rojo: pesca para consumo humano directo (-0.3%) y minería (-17.1%). Las mayores importaciones fueron del sector metalmecánica (casi US$ 15,675 millones) al concentrar el 34.1% e incrementarse en 41.5%. Resaltó la demanda de los celulares (53.2%), mientras que los más dinámicos fueron las motocicletas y trimotos.

El químico registró un alza de 34.6% (su principal partida fue medicamentos), agro 28.5%, hidrocarburos 108.7%, siderometalurgia 77.6%, textil 0.8%, minería no metálica 76%, confecciones 9.3%, maderas 52.7% y varios 25.2%.

En cuanto a la procedencia por continentes, Asia fue la región abastecedora N° 1 con el 41.9% del total y una evolución de 47.1%. A nivel de países, destacó China con el 28.1% del total, presentando como principal producto a los celulares.

El segundo fue América del Norte con el 24.4% de participación, seguido de América Latina con el 20.9% –registró el mayor aumento (47.3%)–, Europa con el 11.5% y África con el 0.8%.

Según característica de uso, las materias primas y productos intermedios concentraron el 49% de las importaciones, siendo los de uso industrial los más relevantes, con un crecimiento del 45.8% frente al mismo periodo del año anterior. Resaltaron los químicos farmacéuticos, con una representatividad del 11.9% del total. EE.UU. fue el principal proveedor.

Los bienes de capital y materiales de construcción significaron el 29.5% del total, especialmente la maquinaria industrial. Por último, los bienes de consumo significaron el 21.5% del total, liderados por los de consumo no duradero (alimentos).

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los distritos de Lima Metropolitana en donde se han presentado infectados de la variante ómicron.