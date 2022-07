Desde 1992 rige la Ley General de Pesca que establece la captura de especies marinas en tres cercos o corredores, según el tipo de embarcación, señala el extitular de la Dirección General de Asesoría del Ministerio de la Producción (Produce), Jesús Veliz Valerio. En diálogo con Correo dijo que la Comisión de Producción del Congreso, que preside Jaime Quito (Perú Libre), está promoviendo una nueva ley, que, según dijo, carece de todo sustento técnico y científico, tal como lo sostiene el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), y que sacaría a unas 500 embarcaciones de madera de las tres millas.

¿Por qué se cuestiona la Ley de Pesca que se promueve en el Congreso?

El Proyecto de Ley (PL) que promueve el congresista Jaime Quito, presidente de la Comisión de Producción del Congreso, busca reemplazar la Ley General de Pesca mediante la cual se establecería que los pescadores artesanales que trabajan en bote a remo, en la primera milla, lo hagan en las tres millas y se desplazaría a las embarcaciones artesanales y de menor escala o semiindustriales, ambas de madera, pero que utilizan red con cerco para capturar anchoveta que se destina a la industria conservera. Estas embarcaciones trabajan entre las tres y cinco millas.

¿Se quiere aprobar una nueva ley, si o sí?

Si, pero en la Comisión de Producción se aprobó una cuestión previa para que se sustenten de forma técnica los puntos que son cuestionados. Un informe técnico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) señala que las embarcaciones que trabajan entre las tres y cinco millas lo hagan donde corresponde y no que se vayan fuera de las cinco millas, tal como se propone en el PL sin ningún sustento técnico. Si prospera el PL se dejará desempleados a cinco mil personas que trabajan en más o menos 500 embarcaciones artesanales con red con cerco y de menor escala.

¿Por qué los artesanales con bote a remo quieren ir más allá de la primera milla?

Ellos pescan en la primera milla pegados a las rocas, pero piden llegar a las 5 millas sin ningún sustento técnico. Imarpe indica que ellos deben pescar en la primera milla, en el primer cerco. Los que usan red con cerco pueden hacerlo hasta las cinco millas, que es el segundo cerco. Después de las cinco millas están las embarcaciones de la pesca industrial, que es el tercer cero.

¿Cuál será el futuro de las embarcaciones artesanales y de menor escala con red con cerco?

Estas embarcaciones fuera de las 5 millas no tienen autonomía para realizar labores y para que estén operativas la nueva ley tendría que incorporarlas al Régimen Industrial de Pesca de la Ley 26920 y ser absorbidas por los armadores industriales. Pero, las 500 embarcaciones tendrían que ser desguazadas o desmontadas para aumentar la capacidad de sus bodegas hasta 100 metros cúbicos, de modo que podrían capturar anchoveta en un menor número de viajes y atender a la pesca industrial.

¿Cuál es el interés del señor Quito por sacar una nueva ley?

Detrás de la propuesta del congresista está la ONG Oceána, como conocedor del tema pesquero puedo decir que no tiene invertido ni un sol en la industria de menor escala, ni en la artesanal ni en la industria conservera, que vive de las embarcaciones de menor escala, que proveen anchoveta para el consumo humano directo, nos quedaremos sin conservas de anchoveta, lo digo porque conozco esta actividad, soy presidente de la Asociación de Conserveros del Perú. No es posible que el congresista Quito no escuche a la gente de Chimbote que sería desplazada de las 3 millas.

Jesús Veliz Valerio

Extitular de la Dirección General de Asesoría del Produce. Doctor en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de San Marcos. Abogado Especialista en Derecho Pesquero.